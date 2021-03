Confindustria Cuneo: il "decreto sostegni" illustrato alle aziende

Confindustria Cuneo ha predisposto per le aziende associate un webinar gratuito per illustrare le nuove misure riguardanti le imprese, l’economia e il lavoro contenute nel decreto legge “Sostegni” emanato dal governo Draghi.

L’appuntamento è fissato per le 15 di giovedì 25 marzo.

La norma appena entrata in vigore, che dovrà essere convertita in legge dai due rami del Parlamento, è molto variegata e tocca numerosi settori e aspetti della vita delle imprese, oltre che di tutti i cittadini, e non si esaurisce nello stanziamento di fondi per arginare le conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese.

Relazioneranno i funzionari dell’Associazione datoriale Veronica Ciccotelli (Servizio normativa previdenziale), Alice Zagami (Servizio relazioni industriali), Nicolò Cometto (Servizio credito e finanza agevolata) e Nadia Ferraro (Servizio fisco, dogane e trasporti).

Per iscriversi occorre compilare il form all’indirizzo web confindustriacuneo.it/calendario. In contemporanea con la formalizzazione della registrazione sarà inviato il link per collegarsi al seminario online.

Per informazioni: comunicazione@coinfindustriacuneo.it