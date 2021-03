Uomini che frequentano escort, una realtà tutt'altro che rara

Trovare il proprio partner di vita, la cosiddetta anima gemella con la quale costruire una famiglia, un futuro e con la quale restare ogni giorno fino alla fine della propria esistenza, non è un'impresa facile. Ci sono persone che hanno la fortuna di incontrare colui o colei che le completa sia all'inizio della relazione, sia con il trascorrere degli anni, ma c'è un fenomeno sempre più diffuso che spinge, soprattutto gli uomini, a ricercare all'esterno della propria vita sentimentale, una sorta di evasione.

Questo articolo si propone di esporre una panoramica generale inerente gli uomini che mettono in pratica questo bisogno primordiale frequentando delle escort, con un focus particolare per le escort a Brescia. Le escort: chi sono. Le escort sono delle donne normalmente con una prestanza e una bellezza fisica mozzafiato, che accettano di accompagnarsi e frequentare uomini dietro un corrispettivo economico. La figura della escort non è da assimilarsi a quella della prostituta perché il rapporto tra una escort e il suo cliente va ben oltre il solo fattore fisico. Nonostante alcune tipologie di clienti richiedano solo prestazioni sessuali, la maggior parte ricerca nella escort una figura sconosciuta ed esterna alle proprie dinamiche di vita ed al proprio vissuto, la quale si impegni ad essere una vera e propria compagna perfetta senza pretese o pregiudizi. Spesso gli uomini richiedono la compagnia di una escort quando devono partecipare a degli eventi importanti, per cercare l'approvazione e la compiacenza di coloro che li circondano.

Uomini che frequentano escort: chi sono e quali sono i motivi

Chi sono gli uomini che frequentano le escort e perché le frequentano? Rispondere a queste domande è molto difficile perché non esiste una tipologia univoca di uomo che si accompagna a queste donne e i motivi che possono essere alla base di tale comportamento sono i più diversi e talvolta personali. Sono comunque stati condotti degli studi di tale fenomeno ed è emerso che gli uomini si possono suddividere in varie categorie generalizzate. Esistono uomini sposati che frequentano escort per evadere dal proprio matrimonio e sentirsi meno in colpa perché si accompagnano a altre donne senza scopi sessuali o coinvolgimenti sentimentali, ci sono altri uomini che si rivolgono alle escort perché non hanno autostima di sé stessi e sono convinti che una donna non potrebbe mai essere coinvolta in una realzione stabile con loro, altri uomini si rifugiano in una realtà estranea perché provano dei sentimenti per una donna reale nella propria vita e hanno timore a dichiararsi perché pensano di non essere ricambiati o rifiutati, una escort questo non lo farà mai, altri uomini vedono nelle escort l'unica soluzione possibile ad una fortissima delusione amorosa appena provata o che non riescono a superare, altri ancora sono dipendenti da una compagna di vita e non hanno la possibilità di passare del tempo con la fidanzata reale come ad esempio nelle relazioni a distanza e così via.

Inoltre, contrariamente all'immaginario collettivo che, quando si parla di escort, potrebbe pensare ad un uomo avanti con gli anni, più della metà degli uomini che frequentano escort hanno un'età compresa tra i trenta e quarant'anni.

Uomini che frequentano le escort: la situazione a Brescia

Le escort sono una realtà assai presente su tutto il territorio nazionale italiano ed è una attività ampiamente praticata e talvolta sponsorizzata. Per quanto riguarda le escort a Brescia e provincia esistono siti web specifici riservati ai maggiorenni, dove è possibile scegliere una escort in base a dei veri e propri annunci personalizzati. Le escort infatti, contrariamente alle prostitute, non si fanno notare in strada e non attirano i clienti mostrando le proprie nudità, spesso anzi, se non lavorano in proprio, si affidano a vere e proprie agenzie che ne conferiscono visibilità tramite annunci e ne gestiscono tutto il traffico di clienti. Alcune escort hanno una tariffa fissa oraria indipendentemente dalla prestazione che viene pattuita e talvolta richiedono delle cifre molto elevate, per questo spesso se le possono permettere solo uomini parecchio facoltosi, altre invece hanno un tariffario che varia in base alla tipologia di servizio richiesto.