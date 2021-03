Franco Graglia (FI): "Estrema soddisfazione per la candidatura del personale sanitario italiano a Premio Nobel per la Pace 2021"

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per la candidatura al premio nobel per la pace 2021 del personale sanitario italiano. È il giusto riconoscimento per i sacrifici e lo spirito di abnegazione dimostrato in una delle peggiori emergenze che si sia dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi. È stato il primo personale medico, dopo quello cinese, ad affrontare un male subdolo e di cui non si conoscevano cure".