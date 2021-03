Volley A2/F: Attento Puma!…Contro il Soverato serve una prestazione “piccante”!

Ancora una trasferta per la Lpm Bam Mondovì, che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18:30) affronta il Volley Soverato nel match valido per la 5^ giornata di andata della Pool Promozione. Una gara ricca di insidie per le Pumine di Davide Delmati, che nelle precedenti trasferte con Vallefoglia e Macerata hanno raccolto solo un punto.

L’impegno di oggi, almeno sulla carta, appare alla portata di Taborelli e compagne, anche se questa gara nasconde più di una insidia. Nelle ultime uscite di campionato, infatti, la squadra calabrese ha dato vita sempre ad ottime prestazione. Le ragazze di Bruno Napolitano, dopo aver superato il Sassuolo (3-1) nell’esordio nella Pool Promozione, hanno rimediato due sconfitte con Acqua & Sapone Roma e Sigel Marsala, entrambe per 3-0.

Due gare pressoché identiche e con un risultato finale che “maschera” il reale rendimento della squadra calabrese. Il Soverato, sia nella trasferta laziale che in quella siciliana, ha tenuto testa all’avversaria in ogni set giocato, lasciandosi superare solo nelle ultimissime fasi finali dei parziali. Insomma, una squadra “tosta” in grado di creare più di un grattacapo alla difesa monregalese. Denise Meli, Chiara Mason e l’americana Mikayla Shields rappresentano i punti di forza dell’attacco del Volley Soverato.

Le Pumine sono chiamate ad una prova di carattere per cercare di ritrovare il successo anche in trasferta. Successo che manca da circa due mesi, visto che l’ultima vittoria della Lpm lontana dal PalaManera risale alla gara del 31 gennaio in casa dell’Hermaea Olbia (2-3). Tre i precedenti giocati in Calabria, con un bilancio di due vittorie del Volley Soverato (3-1 nel 2016; 3-0 nel 2017) e una vittoria del Mondovì (2-3 nel 2018).

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia, con esito finale a netto vantaggio delle Pumine, che si sono imposte per 3-0. La Federazione ha designato due arbitri calabresi per questa partita: Christian Palumbo (Cosenza) e Fabio Scarfò (Reggio Calabria). Al PalaScoppa di Soverato il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30, con trasmissione del match in diretta streaming sul canale LVF-TV.