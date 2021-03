Volley A2/F: La Capolista alza la voce e consolida il primato! La Lpm Bam Mondovì espugna Soverato per 3-1

Una vittoria che vale oro! La Lpm Bam Mondovì supera in trasferta il Volley Soverato per 1-3 e consolida il primato in classifica. Un successo meritato, contro un avversario che ha dato fino da torcere fino all’ultimo punto. La partenza delle Pumine non è stata delle migliori, con un primo set piuttosto scialbo e con una fase di attacco imprecisa e spesso preda del muro calabrese.

Nel secondo set la svolta, con una Lpm determinata e più concreta in attacco. Un cambio di marcia orchestrato da una irresistibile Veronica Taborelli (18) e da una strepitosa Beatrice Molinaro 17). Bene anche Leah Hardeman (17), che dopo un avvio stentato, ha ingranato le marce alte diventando cinica e spietata sottorete. Insomma, una vittoria di squadra, con tutte le Pumine brave ad invertire un match che aveva preso una brutta piega. Nelle calabresi da segnalare l’ottima prova dell’americana Shields (22).

PRIMO SET: Si parte con il muro vincente di Beatrice Molinaro, per il primo punto di marca Lpm. Bene le difese, ma Soverato cresce e sfrutta l’ottima vena dell’americana Shields per portarsi sul 6-2. Coach Delmati prova a correre ai ripari chiamando subito il time-out. Ace di Leah Hardeman. Poco dopo la imita la Riparbelli per il punto del 12-8. Pumine fallose al servizio e poco incisive in attacco. Le padrone di casa ne approfittano e volano a +6. Sul punteggio di 15-9 è già tempo del secondo time-out chiesto dalla panchina monregalese. La Lpm appare in netta difficoltà e lo score arriva sul 18-11. Gli attacchi delle Pumine continuano ad essere respinte dal muro calabrese ed il Volley Soverato si porta sul 22-14. Due punti consecutivi conquistati dalla Lpm. Coach Napolitano chiama il time-out. Si rientra in campo e poco dopo una inarrestabili Shields piazza il punto del definitivo 25-17. Puma imballato!

SECONDO SET: Le Pumine provano a cambiare marcia e dopo l’attacco vincente di Tanase si portano sullo 0-2. Due muri consecutivi di Beatrice Molinaro e vantaggio monregalese che aumenta sull’1-4. Time-out chiesto da coach Napolitano. Hardeman imprecisa e Soverato ad una sola lunghezza dalle Pumine. Fase di gioco piuttosto equilibrata. Si torna in parità sul 9-9. La Lpm torna a spingere con Taborelli e si porta sul 9-11. Pumine a +4. Time-out chiesto da Napolitano sul punteggio di 11-17. Si torna in campo e Soverato conquista due punti consecutivi. Qualche regalo di troppo da parte di Mondovì e sul 16-19 coach Delmati preferisce chiamare il time-out. Ancora un muro di Beatrice Molinaro ed Lpm a +5 sul 17-22. Si arriva sul 17-24. Le padrone di casa non mollano e conquistano tre punti consecutivi. Nuovo time-out chiesto da Delmati. Alice Tanase toglie le castagne dal fuoco piazzando il punto del 21-25. Il Puma è tornato!

TERZO SET: Attacco vincente della statunitense Shields. Si lotta punto a punto, con il punteggio in parità sul 3-3. Tanti errori al servizio per le Pumine, che tuttavia sfruttano l’ottima fase difensiva per portarsi sul 4-6. Coach Napolitano non è soddisfatto delle sue ragazze e sul 4-7 decide che è giunto il momento di chiamare il time-out. Arriva anche un ace di Molinaro per il 4-9. Hardeman in crescita e Pumine che mantengono 5 lunghezze di vantaggio. Arriva la reazione del Soverato, che rosicchia tre punti. Sul 10-12 coach Delmati preferisce interrompere il gioco e chiama il time-out. Le calabresi si portano ad un punto dalla Lpm sul 16-17. Si torna in parità sul 19-19. Break monregalese con Taborelli e Molinaro sempre più protagoniste. Sul 19-21 arriva un nuovo time-out chiesto da coach Napolitano. Il Puma innesta il turbo e vola sul 19-23. Hardeman spara a terra il punto del 20-24. Al secondo set.point Alessia Mazzon chiude i conti per il definitivo 21-25. Il Puma c’è!

QUARTO SET: Ottimo diagonale vincente di Silvia Lotti e Soverato avanti 2-1. Arrivano due ace consecutivi di Riparbelli, sempre molto insidiosa al servizio. Calabresi sul 4-1. Lpm in difficoltà e Soverato che aumenta il vantaggio sul 6-2. Due punti recuperati dalla formazione monregalese. Le Pumine continuano a spingere e poco dopo ritrovano la parità sul 7-7. Time-out chiesto da coach Napolitano. Le padrone di casa tornano a condurre sul 10-8. Nuova parità sull’11-11. Girandola di errori al servizio. Poi però arriva l’ace di Tanase per il 13-15. Ancora time-out chiesto dalla panchina calabrese sul 13-16. La mossa produce gli effetti sperati, visto che il Soverato piazza un break di tre punti e ritrova la parità. Questa volta è coach Delmati a fermare il gioco e a chiamare il time-out. Fase delicata del match con le due squadre appaiate sul 19-19. Ace prezioso di Taborelli e Pumine avanti 20-22. Arrivano due match-point per il Puma sul 22-24. Hardeman realizza il punto del 22-25. Per il Puma una vittoria preziosissima!

VOLLEY SOVERATO: Mason 16, Lotti 10, Cipriani, Nardelli, Shields 22, Salimbeni, Barbagallo, Piacentini1, Bianchini 1, Riparbelli 11, Bortoli 1, Meli 2, Ferrario. Allenatore: Bruno Napolitano; 2° All. Diego Boschini

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 18, Scola 1, Midriano, Bonifacio, Mazzon 8, De Nardi, Hardeman 17, Bordignon, Molinaro 17, Tanase 10, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

ARBITRI: 1° Christian Palumbo (Cosenza); 2° Fabio Scarfò (Reggio Calabria)