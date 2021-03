Cia - Agricoltori Italiani Cuneo: Igor Varrone

Sì, il territorio per il territorio e i suoi abitanti. Un modo concreto di mettere in comunicazione diretta chi produce e chi consuma, garantendo al tempo stesso qualità e freschezza. Sembra un risultato banale, scontato persino. Ma in realtà non è così immediato da raggiungere. “Da un lato - continua Varrone - fare la spesa su Fagoi permette ai produttori locali di accedere ad un pubblico più ampio, dall’altro si garantisce al mondo agricolo l’accesso a quel vicino di casa che spesso non compra da te e che ignora la tua capacità di realizzare prodotti fuori dal comune. Fagoi quindi non è solo tecnologia, una semplice piattaforma dove acquistare la spesa in maniera virtuale. È la tradizionale piazza del mercato dove una filiera di produttori affidabili e un pubblico di consumatori si incontrano per chiudere qualcosa che va oltre il carrello di un e-commerce. È una scelta veramente locale sia per quanto riguarda l’offerta sia per quanto riguarda la domanda”.