Da studente a imprenditore, vendendo pixel: la scommessa di Umberto Sacchero

Era il 2005 quando Alex Tew, allora ventenne, ideò il progetto “The Million Dollar Homepage”, una piattaforma che vendeva ogni singolo pixel - il cui insieme formava l’immagine principale del sito - al prezzo di un dollaro.

L’obiettivo era semplice. Il pixel era considerato un investimento irrisorio, inserito in un contesto pubblicitario decisamente appetibile.

Il sito esplose in poco tempo e Alex Tew non solo riuscì a guadagnare più di un milione di dollari, ma fu costretto a rinunciare agli studi universitari, ormai ampiamente alla sua portata, per la fama raggiunta.

Perché raccontiamo di Alex Tew? Perché la sua vicenda non solo è molto attuale, ma è stata ripresa da un giovane di Corneliano d’Alba.



Umberto Sacchero, classe 2000, affascinato dal progetto americano di Tew, ha deciso di fare un tentativo di emulazione e, dopo mesi di lavoro, ha lanciato il sito Get Your Pixels. Senza fare troppo rumore, con il solo utilizzo dei social network, il progetto del giovane che punta all’imprenditoria è diventato subito virale.

I primi 21mila pixel sono stati venduti ad aziende e società che credono nel progetto e hanno acquistato uno o più quadratini per pubblicizzare la propria attività.



“Ho lanciato il sito due settimane fa, tramite due pagine Instagram di alcuni amici e con la condivisione su gruppi Facebook – spiega Umberto –. Vorrei fare l’imprenditore, investire in aziende e società, ma non si può partire senza capitale. Sto studiando matematica finanziaria, mi affascinano l’innovazione, lo studio delle energie rinnovabili, lo spazio e i progetti comuni all’interno di una società. Se va male non ci perdo nulla… se va bene, inizio il mio futuro”.

Il progetto, però, non si ferma alla condivisione di pixel al costo di un euro a fini pubblicitari. Al grande gioco di Get Your Pixels partecipano anche i visualizzatori ed enti benefici. Una parte del ricavato, infatti, verrà devoluta in beneficienza e una parte servirà a creare una sorta di montepremi per coloro che visitano il sito, convertendo la navigazione sulla piattaforma e i click sui banner in una possibile vincita.

Umberto Sacchero è entrato così a gamba tesa nell’anno di incertezza e attesa sanitaria ed economica che stiamo vivendo, con l’entusiasmo, la consapevolezza di ciò che sta facendo e la fiducia nel suo progetto. Un piccolo passo coraggioso per avviare una carriera, alla fine, è come un piccolo pixel che compone un disegno più grande e sembra che Umberto Sacchero - questo disegno - ce l’abbia ben chiaro in mente.