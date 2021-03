Volley femminile A1: finisce l'avventura playoff della Bosca S.Bernardo Cuneo, Perugia espugna in tre set il Pala UBI Banca

La Bosca S.Bernardo Cuneo non riesce a ribaltare la sconfitta del PalaBarton e si arrende, anche nella gara di ritorno, ad una Bartoccini Fortinfissi Perugia arrivata in grande forma al momento cruciale della stagione.

Al Pala UBI Banca la squadra di Mazzanti disputa un grande match e si impone per 3-0 conquistando i quarti di finale playoff.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Bici opposto, Zakchaiou e Candi centrali, Ungureanu e Giovannini schiacciatrici, Zannoni libero. Mazzanti risponde con Di Iulio in regia, Ortolani opposto, Koolhaas e Aelbrecht al centro, Havelkova e Carcaces schiacciatrici, Cecchetto libero.

Avvio favorevole a Perugia che sfrutta bene Carcaces: 1-5. Le padrone di casa rispondono con Giovannini, 4-6. Candi e Zakchaiou salgono di tono ed il muro ne beneficia, 7-8. Bici ed Ungureanu faticano ad entrare in partita, Ortolani riporta la sua squadra sul +3: 12-15. Candi attacca out, 13-18. Carcaces ha grande continuità, 15-21. Havelkova e Koolhaas murano tutto, 17-24. Ultimo punto di Havelkova, 18-25.

La squadra di Mazzanti riparte con la stessa determinazione, 3-7. Nel frattempo Cuneo perde Noemi Signorile per un problema alla caviglia, al suo posto Turco. L'ace della neoentrata riaccende un po' di entusiasmo (7-12) ma Perugia continua a martellare, trascinata da una Carcaces (poi eletta MVP) letteralmente scatenata. E' suo l'ultimo punto, 17-25. Perugia può già festeggiare il passaggio ai quarti+ in virtù del 3-1 dell'andata: affronterà Novara.

Terzo set a senso unico. Noemi Signorile recupera e torna in campo ma Ortolani e compagne giocano con il vento in poppa (2-11). Cuneo non riesce a reagire e soccombe, in balia delle avversarie (4-16). Il parziale termina 11-25 per il 3-0 finale in favore delle ospiti.

Si chiude la stagione della Bosca S.Bernardo Cuneo, Perugia avanti.