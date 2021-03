Volley femminile A1 - Perugia cerca a Cuneo il pass per i quarti di finale playoff, Mazzanti: "Possiamo fare meglio di quanto fatto in casa"

La Bartoccini Fortinfissi Perugia cerca, a Cuneo, il pass per i quarti di finale playoff contro Novara.

Alla squadra di Mazzanti basterà aggiudicarsi due set per superare il turno in virtù del risultato della sfida di andata, vinta per 3-1.

Le dichiarazioni di coach Davide Mazzanti in vista del delicato match in programma oggi al Pala UBI Banca (fischio d'inizio ore 17):"Dovremo gestire meglio alcune cose in ricezione e cambio palla perché loro sabato sono state molto aggressive in battuta, noi dobbiamo migliorare alcune cose in attacco, perché è vero che alcune cose le abbiamo fatte molto bene, ma altre le dobbiamo fare meglio, ieri siamo riusciti a lavorare su questo ed anche su altre due cose che andavano migliorate a muro. Noi andremo in campo con la consapevolezza di dover migliorare il nostro gioco e con la voglia di fare meglio di quello che abbiamo fatto in casa perché secondo me abbiamo ancora molto margine e dobbiamo puntare arrivare al nostro massimo".