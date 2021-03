A Borgo San Dalmazzo il fronte del NO al biodigestore organizza una vieeoconferenza con la cittadinanza

Si terrà lunedì 29 marzo alle ore 20,45, organizzata dal Comitato STOP al biodigestore, la videoconferenza su Meet (nella locandina allegata il link per il collegamento) per illustrare le criticità del progetto di un biodigestore per lo smaltimento di 45.000 tonnellate di rifiuti all'anno a Borgo San Dalmazzo nell'area ACSR di via Ambovo.Le problematiche del progetto saranno esposte dal punto di vista ambientale, economico, territoriale, urbanistico, di traffico veicolare. Si tratta di scelte politiche e strategiche, per il presente e futuro della nostra città e provincia, che devono essere valutate con attenzione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

L’incontro sarà presieduto dalla parlamentare cuneese on. Chiara Gribaudo. Interverranno, inoltre, Germana Avena, sindaco di Roccavione, Franco Dini del Comitato “No biodigestore” e Mauro Fantino, consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo.



L'auspicio dei membri del comitato è quello di un dibattito chiarificatore, con la presenza dei cittadini, così come dei comuni limitrofi coinvolti su questo un progetto di dimensione provinciale.