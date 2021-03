Boom di vaccini oggi in Piemonte. 17.207 dosi, 11.922 ad ultraottantenni

Sono 17.207, tra cui 11.922 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 8.753 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 705.678 dosi (delle quali 245.510 come seconda), corrispondenti all’80,4% delle 877.770 finora disponibili per il Piemonte.



Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio regionale 19.100 dosi di AstraZeneca.



Sale invece a 735 il numero dei medici di famiglia disponibili a vaccinare presso i propri studi, mentre altri 800 circa sono disponibili a farlo nei centri vaccinali delle Asl. In vista della partenza della vaccinazione degli over 70, prevista per lunedì 29 marzo, oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte, ha trasferito ai medici i 47 mila nominativi dei loro pazienti che hanno aderito, affinché possano iniziare a fissare gli appuntamenti. Dalla prossima settimana nelle farmacie che hanno scelto saranno consegnati, grazie all’accordo siglato con Federfarma Piemonte, i primi 40 mila vaccini AstraZeneca necessari alle inoculazioni.