Cuneo, il contenzioso Comune-Eurofim non si spegne: niente agibilità per i locali del complesso Agorà

E' una riunione di condominio - tenutasi il 9 marzo scorso e a cui hanno partecipato i proprietari dei garages - a riportare l'attenzione dell'amministrazione comunale di Cuneo sull'ormai decennale contenzioso tra Comune ed Eurofim Immobiliare rispetto al complesso Agorà.

In un'interpellanza a firma Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), infatti, si fa esplicito riferimento all'incontro di inizio mese, il quale recava all'ordine del giorno la trattazione di un punto inequivocabile: le azioni da poter tentare vista la mancanza del certificato di agibilità rispetto ai locali del complesso - specialmente quelli adibiti a garages - , mai rilasciata dal Comune di Cuneo.

Appare chiaro al consigliere, quindi, che Eurofim Immobiliare non abbia ancora provveduto a corrispondere le opere di urbanizzazione dovute, condizione fondamentale per la concessione dell'agibilità come riportato proprio dalla Giunta nel corso delle varie trattazioni in consiglio comunale.

Trattazioni la cui ultima è datata allo scorso gennaio: per Sturlese, dall'assessore all'Urbanistica sono sempre arrivate soltanto risposte evasive, e mai una vera e propria assunzione d'impegno formale riguardo alla richiesta di fornire risposta certa ai cittadini che avevano avanzato istanze di chiarimento.

Come intende, l'assessore, porre rimedio alla situazione? Se ne parlerà nella serata di lunedì 29 marzo, nel corso della prima parte del consiglio comunale.