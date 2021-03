Dantedì a Dronero, il sindaco Livio Acchiardi: "Dante oggi non ci permette soltanto di ricordarlo"

"Abbiamo pensato immediatamente a quei versi iniziali, il principio di un'opera letteraria di straordinaria importanza. Gli inizi racchiudono insicurezza e tenacia. Dante oggi non ci permette soltanto di ricordarlo. È veramente difficile questo tempo. Il compito nostro come amministrazione, ma credo sia un po' il compito di tutti, è quello di fare appello alle residue forze che ci rimangono per trovare una via d'uscita che ci riporti il prima possibile ad una situazione di normalità. Far in modo che non vengano a mancare le prospettive di speranza nel futuro, soprattutto per i più giovani". Il messaggio del sindaco di Dronero Livio Acchiardi e dell'amministrazione comunale in occasione della giornata di oggi, 25 marzo, il Dantedì.

700 anni dalla morte del celebre poeta. Qui sotto il video condiviso sulla pagina del comune, la lettura del Canto I dell'Inferno da parte dell'attore Roberto Begnigni.