Demarchi (Lega): “Pala CrS di Saluzzo per agevolare le vaccinazioni nella Granda”

“Martedì sono stato al Pala CrS di Saluzzo, struttura che l’Amministrazione comunale saluzzese è pronta a mettere a disposizione per potenziare la campagna vaccinale nel secondo trimestre, quando si prevede un arrivo di dosi da inoculare molto più ampio".

Lo dichiara, in una nota, Paolo Demarchi, consigliere comunale di Saluzzo e consigliere regionale del Piemonte.

"Il sopralluogo, con il sindaco Calderoni e i responsabili dell’Asl, ha permesso di stilare una serie di interventi che ci permetteranno di essere pronti quando le vaccinazioni di massa partiranno.

L’Asl Cn1 avrebbe a disposizione una struttura di grandi dimensioni, con i servizi a norma, riscaldata, accessibile e dotata di oltre 300 parcheggi.

Il Comune di Saluzzo si è reso disponibile per sostenere anche le spese di allestimento effettuato dal personale operativo nell’ente.

Un'occasione di cui mi farò portavoce in Regione, conscio dell’opportunità e del valore di sgravare l’ospedale in questo momento alle prese con la terza ondata pandemica e domani impegnato in un auspicabile ripresa dei normali servizi”.