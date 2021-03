I lavori slittano fino a tarda notte per ripristinare il servizio idrico in zona Oltre Maira di Dronero

Ieri un'intera giornata di necessari interventi di manutenzione sulla rete idrica di distribuzione in zona Oltre Maira di Dronero.



Un lavoro che per necessità si è dovuto protrarre oltre il previsto. Dalle 8 del mattino, quando era stato sospeso nelle abitazioni il servizio idrico, alle 24 di ieri notte non era ancora stato ancora ripristinato in tutte le vie.



"Purtroppo il lavoro è risultato più complicato del previsto. - spiega uno degli operai - Non siamo andati a casa ieri sera, ci sarebbe dispiaciuto troppo lasciare le persone senza acqua fino a questa mattina".





Tanti, da parte dei cittadini, i commenti sul gruppo facebook "Sei di Dronero se", molti dei quali non soltanto di sostegno reciproco (non avere l'acqua in casa è sicuramente un disagio), ma anche di ammirazione verso gli operai che, col buio e in tarda ora, hanno continuato a lavorare.



Ieri, dalle 8 del mattino gli operai hanno infatti lavorato fino alle 2 notte. Oggi ancora una giornata di lavori, senza però ripercussioni sul servizio idrico.



Per domani (26 marzo) è prevista la chiusura del cantiere situato alla fine del viale Stazione, prima del Ponte Nuovo.