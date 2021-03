Il Comune di Alba aiuta la fascia d’età 70-79 anni per l’iscrizione on-line alla campagna vaccinale

Da lunedì 15 marzo è iniziata una nuova fase del piano vaccinale regionale che prevede per gli over 70 (nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951) l’adesione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it

I cittadini della fascia d’età 70-79 anni che hanno difficoltà nell'effettuare la preadesione on-line del vaccino anti Covid-19 o che non hanno gli strumenti informatici necessari possono chiamare l’Ufficio Anziani del Comune di Alba per essere aiutati nella compilazione.

“Siamo a conoscenza delle difficoltà che i cittadini appartenenti a questa fascia di età che hanno con gli strumenti informatici necessari per poter aderire alla campagna vaccinale - spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Elisa Boschiazzo - per questo motivo, grazie all’aiuto dell’Ufficio Anziani del Comune di Alba, verrà avviato questo supporto nella preadesione al vaccino, strumento indispensabile per la lotta contro il Covid-19”.

Per avere assistenza in merito si può contattare nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 l’Ufficio Anziani del Comune al numero 0173-292272, tenendo a portata di mano il Tesserino Sanitario, il Codice Fiscale, unitamente a un numero di telefono cellulare o un indirizzo e-mail.

Continuano ad essere attivi i servizi di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci dedicati agli anziani e alle persone fragili o sole.

I cittadini positivi al Covid-19 possono contattare la Croce Rossa Italiana al numero 366 6895739, mentre i cittadini sottoposti a isolamento domiciliare (non positivi al Covid-19 ) possono contattare il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero al numero 327 8712091 attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14-17.