Intitolazione della biblioteca di Saluzzo: la veste filantropica di Alessio Olivero contro la sua "damnatio memoriae"

Alessio Olivero (1850 – 1931) unico saluzzese nella rosa dei dieci candidati per l'intitolazione della biblioteca.

Ollivero fu uomo pubblico importante e ben voluto a Saluzzo e il suo nome è legato a due importanti realtà cittadine istituite in quei decenni, la Cassa di Risparmio e la Biblioteca Civica.

La nostra testata ha ospitato in merito alcuni giorni fa "l’istant paper" dello storico Livio Berardo, che attraverso ricerche d’archivio si è espresso evidenziando lo schieramento politico del personaggio, in merito alla realizzazione della biblioteca civica, all’interno de palazzo Littorio (ora Palazzo Italia in piazza Cavour).

Altre voci saluzzesi e un'altra documentazione: quella di Claudia Piola, storica dell’arte, che ha redatto alcuni anni fa una ricerca d’archivio, sul filone dell’analisi dei fondi storici della biblioteca di Saluzzo, quando vi prestava servizio, mettono in luce le attività filantropiche e le caratteristiche umane di Ollivero, affermando che fu un uomo di naturale modestia, bontà d’ animo, generosità, rigore, un uomo patriottico e soprattutto, che innegabilmente amò la propria città natale di cui benefattore.

Uomo schivo, sebbene frequentatore di teatri, concerti, biblioteche e non certo estraneo alla vita pubblica saluzzese, sestogenito di 10 fratelli. Sopravvisse a tutti loro e trascorse gli ultimi anni di vita privo di affetti famigliari, rallegrato dalla sola compagnia di un cagnolino, si legge nella ricerca.

Fu il vero e proprio artefice della sua fortuna, votato al lavoro e alla beneficenza, nel contempo a Lettere e Arti.

Riportando il testo della ricerca di Piola, come dice Ollivero stesso ormai settantaduenne “Io sono uno che si è fatto da sé stesso; sono, sia pure in microscopica scala, il self made man che lo Smiles ed il nostro Lessona additano, per incoraggiare i piccoli, i lavoratori, i volenterosi ad aver fede in se stessi e nell’ avvenire. Ho frequentato solamente le scuole locali, perché non si ebbero più mezzi per poter frequentare le superiori; ma una viva passione per i libri e per la musica, ispiratami da una madre pia, amante dell’ arte ed intelligentissima, e la compagnia d’ un fratello adorabile ed indimenticato e di virtuosissime sorelle, concorsero a formarmi una coscienza, ed a stillarmi nell’ animo l’ amore ad ogni cosa bella, buona e gentile. E, fatto uomo, feci, così preparato, tutto quanto potei per rendermi utile ad altrui, prediligendo, per una speciale disposizione dell’ animo, coloro che più scorgevo bisognosi di consiglio e di appoggio”.

Dapprima commesso demaniale, quindi esattore, ricevitore del registro, tesoriere comunale e tesoriere dell’Ospedale, nel novembre del 1900 Alessio Ollivero impresse una svolta alla sua carriera, entrando a far parte del Comitato organizzatore di un istituto di credito cittadino, l’allora nascente Cassa di Risparmio di Saluzzo..

“E’ il primo a ricoprire la carica di direttore di questo istituto, dal 1° gennaio 1902 – data in cui la Cassa diventa operativa, con l’ apertura degli sportelli al pubblico nei locali di Corso Carlo Alberto (attuale Corso Italia) - sino al 1° agosto 1922, giorno in cui rassegna le dimissioni, pronto ad entrare a far parte del consiglio di amministrazione.

Diviene invece presidente della Cassa e lo sarà fino al 1929.

Se la sua serietà e l’impegno professionale, spesi al servizio della Cassa di Risparmio, contribuirono alla prosperità di questo istituto nel corso degli anni, l’amore per la cultura si tradusse soprattutto in una strenua battaglia volta al conseguimento di ciò che Ollivero definì in più occasioni “il sogno della sua vita”, e di molti saluzzesi, ossia la fondazione a Saluzzo della Biblioteca Civica.

Fondatore, non “rifondatore” della biblioteca, perché prima della sua iniziativa a Saluzzo non esisteva la biblioteca civica, aperta al pubblico, ma i libri donati da vari privati (tra cui Bodoni, Giuseppina Pellico, i medici Eynaudi, Laugeri e Verrone) erano ammassati in uno stanzone del municipio. Saluzzo fu l'ultima città del Piemonte ad avere una biblioteca civica ( a Cuneo nasce nel 1802, a Mondovì negli anni 40 dell'Ottocento, Pinerolo 1858, Torino 1869, Savigliano nel 1881).

Lo studio riporta che con lettera del 1° ottobre 1928, in veste di Commissario Straordinario della CRS Ollivero annuncia al podestà di Saluzzo la sua decisione di assegnare al Comune una rendita annua di 5600 lire, da destinare per le spese di esercizio, alla Biblioteca Civica, da allestirsi nel costruendo Palazzo del Littorio, l’attuale palazzo Italia di piazza Cavour. Ollivero si preoccupa della Biblioteca, del suo allestimento così come dei suoi fondi. Concluso nella primavera del 1929 il Palazzo del Littorio, progettato per ospitare la Biblioteca Civica, le istituzioni musicali e popolari e gli organismi del Fascio – e finanziato in gran parte col generoso contributo dell’ Ollivero, di alcuni suoi amici e della Cassa di Risparmio – Alessio Ollivero scrive al podestà per sollecitare il trasferimento nel nuovo edificio dei volumi già presenti nel Municipio, al fine di predisporre l’ allestimento della Biblioteca Civica.

Consiglia inoltre di trasportarvi la collezione Bodoniana ed i cimeli pellichiani, e propone quale bibliotecario il canonico Carlo Fedele Savio.

Come dovrà essere la futura biblioteca di Saluzzo

Insieme al canonico Savio ed all’ ingegnere Giletta, Ollivero visitò le biblioteche civiche di Cuneo, Pinerolo e Vigone, “per farci una giusta idea del come avrebbero dovuto essere i locali della futura Biblioteca. [...] Da tale visita noi abbiamo dedotto che non deve avere per ora non meno di tre ambienti, Egli stesso caldeggia la nomina del canonico Savio a bibliotecario.

Il 2 dicembre 1929, Alessio Ollivero, appreso che gli scaffali destinati ad arredare la Biblioteca sono infine giunti, esorta il sindaco Carlo Minoli ad “invitare la Commissione per la Biblioteca Civica a voler provvedere per il trasporto dei libri del Comune nei locali del “Littorio”.

Comunica inoltre che il Comune, grazie alla Cassa di Risparmio, ha, sul mutuo di 300.000 lire contratto con la Cassa una disponibilità di 160.000 lire per l’ impianto della Biblioteca ed una di 11.600 per la manutenzione della stessa. Il trasferimento nel Palazzo del Littorio dei volumi costituenti l’ antica Biblioteca Municipale avviene solo nel gennaio del 1930.

La Biblioteca Civica saluzzese, fu inaugurata il 6 settembre 1930.

Con testamento dell’ ottobre 1930, Ollivero che in vita ricevette un lungo elenco di titoli onorifici e benemerenze donò al Comune la sua adorata collezione, la sua “ bibliotechina “ di oltre duemilaquattrocento volumi, non di grande pregio, ma di eterogenei argomenti.

“Confermando la munificenza del bancario ormai ottantenne- sottolinea Claudia Piola nei riguardi della sua città ed in particolare l’ attenzione sino all’ ultimo rivolta alla Biblioteca Civica, per la manutenzione della quale predispone una rendita annua di ben 10.000 lire - con la clausola: “Se al momento del mio decesso non sianvi fondi sufficienti, il legato per la biblioteca verrà sospeso, fino a che siasi formato il capitale il cui reddito basti per soddisfare tutti i legati anni”, inclusi dunque quello previsto per la banda musicale e per l’ istituto Gianotti.

“La mia bibliotechina passerà in proprietà al Municipio per essere unita alla Biblioteca Civica., con la raccomandazione che i miei libri restino riuniti nella Biblioteca in una stessa serie di scaffali”.

Quest’ ultima volontà è stata nel tempo ampiamente disattesa, tanto che i libri - tutti o quasi timbrati con la dicitura “Legato Ollivero” verosimilmente al loro ingresso in Biblioteca - lungi dall’ essere mantenuti in un corpus compatto e distinto, sono stati separati tra loro nel corso degli anni ed amalgamati al fondo della Biblioteca venendo ordinati per materie. Solo anni fa la clausola testamentaria ha trovato soddisfazione, scrive grazie all’ iniziativa dell’allora direttrice della biblioteca civica Giancarla Bertero, che ha permesso l’ individuazione ed il conseguente ricompattamento non solo della raccolta Ollivero ma anche di altre importanti donazioni sulla base dello studio degli inventari e dell’ analisi di ogni singolo volume.

La “Bibliotechina” di Alessio “

La raccolta libraria era costituita da circa duemilacinquecento titoli. Pur dominato infatti da un forte senso del risparmio, retaggio forse delle giovanili privazioni impostegli dalla penuria di mezzi, Ollivero non rinuncerà mai ad alimentare le sue due più grandi passioni, la lettura e la musica, investendo denaro nell’ acquisto di libri, strumenti musicali, ( fu un virtuoso suonatore di violino) spartiti e libretti d’ opera.

Si alternano così narrativa e saggistica, poesie e trattati, tomi di politica, filosofia, religione e botanica a guide turistiche, cataloghi d’ arte, riviste, autori italiani a scrittori dialettali, inglesi e francesi (questi ultimi molto numerosi) anche in lingua originale.

La firma calligrafica di Alessio sul frontespizio della maggior parte dei suoi volumi sembra sancire fermamente il possesso di oggetti dai quali pare evidente che Ollivero, una volta entratone in possesso, non avrebbe mai avuto il cuore di separarsi. Ollivero in persona afferma dei suoi libri: “Io non saprei distaccarmi da essi durante vita”.