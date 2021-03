Mondovì, 270 mila euro per mettere in sicurezza i bastioni di piazza Ellero

Un investimento di 270 mila euro per mettere in sicurezza l'area di piazza Ellero a Mondovì Breo .

La Giunta Comunale, nella seduta di ieri mercoledì 24 marzo, ha dato il via libera al progetto definitivo per la messa in sicurezza dei "bastioni", opera indispensabile per rimettere in sicurezza la piazza centrale della città.