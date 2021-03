Over 70 e soggetti fragili: 40mila le preadesioni al vaccino in Granda

Vaccinare prima gli anziani e i soggetti più a rischio, poi proseguire con il mondo della scuola. E’ questa la linea che ha scelto di adottare il Piemonte nella lotta al Covid-19.

Il quadro emerge dai dati diffusi questa mattina, giovedì 25 marzo, in Commissione Regionale Sanità, dove è prevista l'audizione del commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Antonio Rinaudo.

Come procede la campagna vaccinale in Piemonte a una settimana di distanza dal "pasticciaccio" AstraZeneca?



Suddivise per aziende sanitarie, i dati riferiscono per la nostra provincia un totale di 89.107 dosi sinora somministrate ( 57.795 prime dosi e 31.312 seconde dosi). Rappresentano il 12,93% dei vaccini utilizzati in Piemonte, stando al report aggiornato alle ore 19 di ieri mercoledì 24 marzo.

Nella Granda a le dosi finora utilizzate per ambito territoriale sono state 56.818 (36.760 prime dosi e 20.058 seconde dosi) nell’area Cn1, 26.846 (18.182 prime dosi e 8.654 seconde dosi) nell’area Cn2 e 5.453 (2.853 prime dosi e 2.600 seconde dosi) i vaccini all’interno della struttura Santa Croce e Carle.

46.346 DOSI AL PERSONALE SANITARIO CUNEESE



Nella Granda più della metà delle dosi sono state destinate al personale sanitario, prima categoria a partire, insieme alle Rsa, con la vaccinazione già dal 27 dicembre 2020.



Nelle strutture ospedaliere cuneesi sono state inoculate 46.346 dosi delle 89.107 finora utilizzate in provincia . Corrispondenti al 52,01% del totale. Nello specifico in AslCn1 ne sono state utilizzate 29.628 (15.356 prime dosi e 14.272 seconde dosi), in AslCn2 11.269 (6.008 prime dosi e 5.261 seconde dosi), presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle 5.449 (2.852 prima dose e 2.597 seconda dose).



In Piemonte nell’ambito sanitario sono state utilizzate 324.856 dosi.



17.630 DOSI AGLI OSPITI E AL PERSONALE DELLE RSA



All’interno delle strutture residenziali o semiresidenziali - dove, anche qui, la campagna vaccinale è partita in concomitanza con il Vaccine Day del 27 dicembre 2020 – sono 17.630 le dosi inoculate tra personale e ospiti. Rappresentano il 19,79% delle dosi fin qui utilizzate in provincia. Sono 12.893 le dosi inoculate nell’area Cn1, 4.737 in Cn2.



Più nel dettaglio agli ospiti delle Rsa dell’area Cn1 sono state inoculate 6.150 dosi (3.373 prime dosi e 2.777 seconde dosi), agli ospiti dell’area Cn2 2.453 (1.325 prime dosi e 1.128 seconde dosi). Al personale Rsa dell’area Cn1 6.743 (3.557 prime dosi e 3.186 seconde dosi), e al personale Rsa dell’area Cn2 2.453 (1.196 prima dose e 1.088 seconda dose).



AGLI OVER 80, IL 27% DELLE DOSI FIN QUI UTILIZZATE



Sono invece 24.486 le dosi fin qui destinate agli over 80 (fuori dalle Rsa) in provincia di Cuneo. Si tratta del 27,47% del totale delle dosi utilizzate in Granda.



La Regione, nel suo report, distingue tra over 80 “trasportabili” e “non trasportabili” (che rappresentano le persone che non hanno possibilità di recarsi nei centri vaccinali).



Agli anziani “trasportabili” dell’area Cn1 sono state fin qui destinate 14.321 dosi (11.348 prime dosi e 2.937 seconde dosi), nell’area Cn2 8.805 (6.556 prime dosi e 2.249 seconde dosi).



Ai “non trasportabili” 1.073 nell’area Cn1 (1.065 prime dosi, 8 seconde dosi) e 323 nell’area Cn2 (308 prime dosi, 15 seconde dosi).



FASE 3, COME PROCEDE IN GRANDA?



Per quanto riguarda la “Fase 3” individuata dal piano vaccinale si segnalano in provincia le 1.487 dosi destinate alle forze dell’ordine (corrispondenti all’1,67% delle dosi totali in provincia), le 6.696 dosi del personale scolastico (7,5% del totale) e le 485 dosi alla Protezione Civile (0,54% del totale).



Le Forze dell’ordine dell’area Cn1 hanno ricevuto 1.283 (solo prime dosi), nell’area Cn2 204 (solo prime dosi).



Il personale scolastico dell’area Cn1 ha ricevuto 3.532 dosi (3.531 prime dosi, 1 seconda dose) e 3.164 (3.154 prime dosi, 10 seconde dosi) nell’area Cn2.



In Cn1 166 (solo prima dose) alla Protezione Civile, mentre 319 (solo prima dose) alla Protezione Civile dell’area Cn2.



OLTRE 40 MILA PREADESIONI PER OVER 70 E SOGGETTI A RISCHIO

Fornito anche il dato delle preadesioni alla campagna vaccinale per soggetti a rischio e over 70. Delle 315.217 preadesioni totali in Piemonte 40.776 arrivano dalla provincia di Cuneo. Così suddivise su base territoriale.



Nell’area Cn1 sono 28.428 di cui 7.721 soggetti estremamente vulnerabili, 2.292 conviventi di soggetti ad alto rischio, 18.415 soggetti con età compresa tra 70 e 79 anni.



Nell’area Cn2 sono 12.348 di cui 4.550 soggetti estremamente vulnerabili, 1.322 conviventi di soggetti ad alto rischio e 6.476 soggetti con età compresa tra 70 e 79 anni.