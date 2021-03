Quasi un milione di euro per la messa in sicurezza del concentrico di Castellinaldo

Dopo 12 anni di attesa è stato finanziato per 975 mila euro dal Ministero dell'Interno il progetto per il consolidamento del versante a valle del centro storico di Castellinaldo.

Era il mese di aprile del 2009 quando le incessanti piogge crearono smottamenti lungo la parete che sostiene il castello e via Marconi, sopra Valle Biegio, tanto da dichiarare inagibile e necessaria la messa in sicurezza dell'area da parte dell'Ente Provinciale.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Molino presentò subito un progetto per ottenere il finanziamento di quasi un milione di euro per la predisposizione della sicurezza del sito. Il cantiere verrà appaltato in autunno con l'impegno di ridurre al minimo i disagi sulla viabilità durante i lavori.