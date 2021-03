Rifreddo - Il Consiglio Comunale dei ragazzi protagonista in “Una regione in comune”

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha pubblicato in questi giorni il video che raccoglie, tra gli altri, anche il lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) rifreddese sull’iniziativa “Una regione in comune”. Proposta che in tempo di pandemia ha sostituito l’ormai classico raduno annuale dei CCR in cui i ragazzi di tutto il Piemonte si ritrovano per discutere e suggerire soluzioni per rendere migliori i più sensibili alle esigenze dei ragazzi le amministrazioni comunali e regionali.