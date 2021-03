Tornano in piazza i lavoratori e le lavoratrici di spettacolo e cultura: "Chiediamo di avere finalmente un'identità riconosciuta"

“Il vero problema è che, di ripartenza, non se ne parla proprio in senso concreto: ci sono solo speranze, e riguardano nella migliore delle ipotesi il prossimo autunno. Quando sarà, però, sarà comunque una ripartenza a macchia di leopardo, non tutto il settore riuscirà a mettersi in moto nello stesso momento; gli eventi all’aperto e con il pubblico seduto partiranno prima, ovviamente. Insomma, è difficile immaginare davvero l’orizzonte degli eventi”.

C’è preoccupazione e rassegnazione rispetto al futuro immediato nelle parole di Maurizio Renaudo, tecnico luci cuneese di grande esperienza, tra le anime del movimento che dall’inizio della pandemia di Coronavirus ha cercato di rappresentare il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e della cultura, indubbiamente uno dei più vessati.

“Sono più di tredici mesi che locali da ballo e sale da concerto sono chiusi – racconta Maurizio - . Io, personalmente, da fare tra i 90 e i 150 concerti l’anno, nel 2020 ho chiuso a quota sei. Ho passato l’anno tirando la cinghia, andando avanti grazie ai poco più di 4.000 euro versati dallo stato e realizzando qualche giornata di lavoro alternativo, ma serve capire che nel nostro ambiente i contatti sono tutto e non vanno persi; la gente però deve mangiare ed è anche per questo che, dopo praticamente due anni di fermo, una gran parte dei professionisti e specialisti della nostra categoria andrà inevitabilmente a perdersi”.

Un processo inevitabile, secondo Maurizio: per poter arrivare a fine giornata diversi suoi “colleghi” troveranno lavoro altrove, “e quando si scoprirà che c’è dell’altro, lavori fattibili con le nostre stesse competenze ma che vantano benefici che per noi non esistono, tornare indietro per molti sarà difficile”. “Nel nostro lavoro, spesso, la passione supera l’impegno in tempo e lo stresso di giornate che non sono mai di meno di dodici ore - aggiunge - . Si dice che l’unica scusa per non venire a lavorare in un settore come il nostro è che tu sia morto”.

Una condizione, quella del lavoro concreto e delle condizioni contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e della cultura, che verrà trattata nella mattinata di sabato 27 marzo, quando diversi rappresentanti del settore – compreso Maurizio – si riuniranno alle 16 in protesta all’Arco del Valentino di Torino.

Obiettivo, chiedere la costituzione di un tavolo interministeriale permanente che coinvolga i lavoratori, e la presa in carico da parte delle istituzioni competenti di alcune richieste urgenti: la progettazione e realizzazione di tutte le misure, economiche e non, relative ai protocolli di sicurezza, necessarie a garantire una vera e totale ripartenza del settore; il riconoscimento dei contributi figurativi per le intere annualità 2020 e 2021 a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore; l’attuazione di una ormai necessaria riforma strutturale, formale e fattuale, del settore che tuteli realmente non solo grandi enti e grandi aziende ma anche e soprattutto lavoratrici e lavoratori; la concretizzazione di provvedimenti finalizzati al finanziamento e al sostegno delle piccole e medie realtà che si occupano di spettacolo e di cultura, che ad un anno dal blocco del pubblico spettacolo rischiano di chiudere e di non poter più compiere il loro fondamentale ruolo legato alla cultura di prossimità su tutto il territorio del nostro Paese.

“Siamo scesi a Roma per la prima volta nel giugno scorso – racconta ancora Maurizio - . Quella sera stessa siamo riusciti a far programmare un incontro in Senato, ma ancora oggi siamo qui che aspettiamo un qualche tipo di continuità, un segno da parte della politica che quell’occasione non fosse stata solo un contentino”.

“Siamo un collettivo di tecnici ma anche di artisti medio-piccoli, che di fatto hanno le nostre stesse necessità, ma il problema è che le istituzioni non dialogano con noi, con chi lavora in senso concreto, ma soltanto con cooperative e associazioni. Vi sembra possibile che una categoria produttiva, la mia, abbia quattordici possibili contratti di lavoro diversi l’uno dall’altro? Che non esista una regolamentazione di nessun tipo sugli orari? In Italia siamo l’ultima ruota del carro, da sempre, ma nel resto d’Europa non è così: per i nostri colleghi in Francia, Germania, Belgio e Inghilterra esiste una qualche forma di reddito continuo spalmato sull’annualità”.