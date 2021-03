Questa sera a #BackStage si parlerà di “Disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell'aria: implicazioni per cittadini e imprese”

"Il mondo produttivo – commentano Crosetto e Felici – e, in particolare, il tessuto delle micro, piccole e medie imprese, è da sempre attento ad operare rispettando territorio e ambiente, in un’ottica di ormai imprescindibile sostenibilità. Si tratta, di fatto, di una delle tante sfaccettature di quella “responsabilità sociale d’impresa” che è cifra distintiva dell’artigianato e dei nostri imprenditori. Tuttavia, nel dialogo con Politica e Istituzioni, non possiamo esimerci da una posizione di concretezza e buon senso. Il confronto con i Sindaci va proprio in questa direzione. Ridurre l’inquinamento è giusto, ma la vera sfida deve essere quella di coniugare obiettivi ecologici con la necessità per il nostro comparto, specie in questo momento storico, di tornare a essere competitivo e non appesantito da limitazioni burocratiche e operative".