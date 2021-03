Basket femminile Serie B: che vittoria per la BAM Granda College Cuneo, Castelnuovo Scrivia sconfitta 69-52!

Super vittoria per la BAM Granda College Cuneo di coach Di Meo nella gara di serie B contro la titolata Castelnuovo Scrivia: le castelnovesi infatti vantano una formazione di ottime atlete, sia dal punto di vista fisico che tecnico, aggregate alla serie A2 femminile. Per nulla intimorite, le baby atlete della Granda College Cuneo (squadra composta interamente da atlete di annata 2004, 2005 e 2006 ed una atleta di annata 2003) hanno giocato una gara di carattere che, solo nei primissimi minuti del primo quarto, è stata disputata in equilibrio.

Il ritmo frenetico imposto dalle cuneesi al match infatti ha subito messo in difficoltà Castelnuovo, che ha patito la difesa aggressiva delle locali e le loro ripartenze in contropiede. La prima frazione si conclude sul 23-10 con Di Meo attivissima in difesa e Ngamene e Grosso a fare la voce grossa in attacco. Le cuneesi non smettono di tenere alto il ritmo anche nel secondo quarto ed il divario aumenta ancora: coach Di Meo può contare sull’apporto dell’intera squadra, ed ogni giocatrice in campo butta il cuore oltre l’ostacolo, ben consapevole dell’importanza di ogni pallone giocato.

Alla pausa lunga Cuneo è a +19 sul 44 a 25. Nel terzo quarto Castelnuovo schiera la zona difensiva, che nei primi minuti rallenta il gioco della squadra di casa che però, con un’ottima difesa, riesca a mantenere il divario inalterato, nonostante le difficoltà offensive. Nell’ultima frazione le cuneesi sentono l’odore del traguardo e cominciano a gestire il tempo di gioco, controllando l’ampio margine di vantaggio. Alla fine la gioia è palpabile: il rispetto per le ragazze di Castelnuovo da parte delle cuneesi è evidente e la soddisfazione di essersela giocata alla pari contro una squadra di questo calibro, con esperienze di serie decisamente più importanti, fa capire al team cuneese che il grande lavoro, la dedizione e l’impegno di tutti questi mesi sta cominciando a dare i suoi frutti.

Entusiasta Coach Di Meo: "Brave ragazze!!! Tutta la Granda College è orgogliosa di voi."

Da sottolineare l’ottima prova di tutta la squadra e la qualità del gioco espresso dal collettivo. Una menzione particolare alla prova difensiva di Margherita Di Meo, che ha contenuto per tutta la gara le giocatrici avversarie più pericolose."

BAM GRANDA COLLEGE CUNEO – B.C. CASTELNUOVO SCRIVIA - 69-52 (23-10; 44-25; 58-39)

BAM GRANDA COLLEGE: Ngamene 17, Castagna, Grosso 14, Pasero 2, Marfulli 2, Martinengo 4, Avagnina 16, Di Meo 8, Bruschetta 1, Dalmasso, Marchisio 3, Konango 2.