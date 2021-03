La Procura concede il nulla osta per i funerali di Giuseppina Moiso e Umberto Ciauri

La Procura della Repubblica di Cuneo ha concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali di Giuseppina Moiso e Umberto Ciauri, madre e figlio vittime della tragedia che si è consumata – a Saluzzo – nel pomeriggio di domenica scorsa.

Una tragedia che in molti hanno voluto definire “della solitudine”, il culmine di una vita non facile per la famiglia Ciauri.

Umberto, 47 anni, dopo aver ucciso la mamma 81enne, nel letto, sferrandole una martellata al capo, e dopo aver ucciso con un coltello il cane che viveva in casa con loro, si è tolto la vita: prima ferendosi ai polsi, poi, gettandosi dal quarto piano del condominio di Corso Roma 33.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti. Carabinieri e 118 hanno prima rinvenuto il corpo esanime del 47enne, in strada. Poi, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, sono entrati all’interno dell’appartamento, dove hanno rinvenuto l’anziana donna e il cane uccisi.

Il quadro sin da subito non ha lasciato spazio a dubbi.

Sul posto gli inquirenti, coordinati dal Capitano Giuseppe Beltempo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, Alberto Braghin, sostituto procuratore della Repubblica, e il medico legale.

Umberto, dipendente della Salvi Harps di Piasco, da tempo soffriva di problemi di natura psichiatrica. Giuseppina Moisio, da quanto si apprende, era risultata positiva al Covid-19, ed erano in isolamento all’interno della sua abitazione, insieme al figlio.

E proprio questo contento di restrizione, dovuta alla pandemia, potrebbe celarsi dietro al gesto inconsulto dell’operaio 47enne.

La Procura, complici anche i contorni della vicenda assai delineati, ha deciso di non sottoporre i corpi della Mosio e di Ciauri ad autopsia.

E oggi, il Pm Braghin ha concesso il nulla osta per le esequie.