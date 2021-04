6 Vantaggi per cui acquistare una casetta in legno da giardino

La casetta in legno da giardino è un sogno per molti, non è un semplice ripostiglio per metterci gli attrezzi, ma è ideale per trascorrere le calde giornate estive in compagnia di amici e famigliari.

In questo articolo ti spiegheremo perché dovresti considerare di acquistare una casetta in legno da giardino, è possibile trovarne una in base alle tue esigenze. È possibile realizzare una delle casette in legno su misura, analizzando il contesto e le dimensioni dove vorrai andare a posizionarla.

La casetta in legno da giardino

Le casette in legno da giardino sono estremamente popolari ed efficienti, sono il luogo ideale per l’estate e per i bambini: nei mesi caldi ci si può rifugiare per una pennichella, giocare, stare in compagnia o fare un aperitivo.

I vantaggi di una casetta in legno da giardino realizzata da Maestro Case , sono molteplici e te li descriviamo in seguito.

Materiali eco-friendly ed efficienza energetica

Il legno è un materiale naturale, vivo, 100% riciclabile, a basso impatto ambientale ed amico della natura.

Le nostre casette da giardino hanno una classe energetica alta per via di:

legno di pino di prima qualità: che offre un ottimo isolamento e coibentazione , in grado di assicurare un alto risparmio energetico ed un comfort abitativo ottimale in ogni periodo dell’anno;

di prima qualità: che offre un e , in grado di assicurare un ed un in ogni periodo dell’anno; infissi di qualità: che evitano la dispersione del calore dall’interno verso l’esterno, in grado di mantenere la temperatura costante all’interno dell’abitazione.

Costi bassi

Le casette in legno da giardino hanno dei costi bassi: se già possiedi dello spazio in giardino, potresti pensare di acquistarne una, oppure potresti noleggiarla.

Le nostre casette in legno partono dai 2mila euro, sono realizzate con materiali di pregio e resistenti alle intemperie. Sono sicure e perfette sia per l’inverno che per l’estate.

Versatile e bella da vedere

Le casette di legno sono versatili perché adattano bene tanto in montagna quanto in città, magari nel giardino di casa tua!

Sono molto graziose ed accoglienti, chiunque passerà davanti al tuo giardino se ne innamorerà e la prenderà come punto di riferimento (specialmente i bambini!).

Uno spazio extra per te, per la tua famiglia ed i tuoi averi!

Anziché lasciare la bici, la carriola, il rastrello, la scopa ed altri utensili da giardino in giro, potresti pensare di prendere una casetta di legno dove riporli in maniera ordinata, proteggendoli così dalle perturbazioni climatiche, oltre alle temperature di stagione.

Inoltre, nelle belle e calde giornate estive, potresti adibire la casetta a punto di ritrovo, dove giocare con amici e parenti o riposarti al fresco.

Può essere facilmente trasformata in un ufficio

Se vivi in città, saprai bene quanto caldo fa d’estate e quanto sia difficile lavorare in tali condizioni! Con una casetta in legno da giardino, non dovrai più preoccuparti di nulla, poiché il legno della struttura fungerà da isolante e non permetterà al calore di penetrare all’interno delle pareti.

In questo modo, potrai lavorare in tranquillità in un luogo fresco, unico e speciale, dove potrai anche accogliere i tuoi clienti preferiti!

Inoltre, se si un musicista, non potresti chiedere di meglio: una delle caratteristiche principali del legno è l’isolamento, non solo quello termico ma anche quello acustico, che non permetterà ai suoni esterni di entrare né, tantomeno, a quelli interni di uscire. Per questo, una casetta potrebbe essere un’ottima soluzione se stai pensando di realizzare un piccolo studio di registrazione casalingo!

Può essere utilizzata ad ogni stagione

Infine, grazie alle proprietà del legno, primo fra tutti l’isolamento termico, potrai sfruttare la tua casetta di legno da giardino in qualsiasi stagione.

Il legno isolerà il caldo all’interno della casetta nei mesi freddi, mentre manterrà all’interno il fresco nei mesi caldi.