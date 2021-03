Anche in Piemonte dal 1° marzo lo SPID è l’unico strumento per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione

Dal 1° marzo, anche in Piemonte, il modo più semplice e veloce per dialogare con la Pubblica Amministrazione, e poter sfruttare i servizi online in tutta sicurezza, è quello garantito dallo SPID, l’identità digitale di ultima generazione.

Lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale, figlio del decreto “Semplificazione e innovazione digitale”, accelera la transizione delle Pubbliche Amministrazioni verso la digitalizzazione. SPID e carta d’identità elettronica (Cie) assumono un ruolo centrale e diventano le uniche modalità di identificazione accettate per l’accesso ai servizi online offerti. Le due realtà digitali consentono inoltre, a chi ne è in possesso, di utilizzare la piattaforma pagoPA per effettuare i pagamenti verso la Pubblica amministrazione.

Le credenziali utilizzate sino ad ora per l’accesso sono valide sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre dell’anno in corso.

L’introduzione dello SPID è tesa a sviluppare tutta una serie di misure, a garanzia d’un processo di digitalizzazione che mette al centro il rapporto fra il cittadino, le imprese e la loro interazione con gli enti pubblici.

Il processo avviato garantisce la spinta ideale per portare il Paese verso una maggiore digitalizzazione dei sistemi. Un processo supportato dai 43 milioni di euro messi a disposizione per far crescere il comparto, ed erogati in forma di contributi economici a favore dei Comuni italiani, che ne hanno potuto chiederne la disponibilità attraverso il Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Lo SPID: attivazione facile e veloce

Come detto il Sistema pubblico di identità digitale consente di accedere con un'unica identità, e una stessa password, praticamente a tutti i servizi on-line della pubblica amministrazione, all’Inail, all’Inps, sia a livello locale che nazionale, così come a tutta una serie di servizi privati che hanno scelto di aderire allo SPID. Effettuare la richiesta SPID è facile e veloce e una volta ottenuta è possibile accedere da qualsiasi luogo e attraverso un qualsiasi dispositivo.

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), “soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti”.

Diffusione e utilizzo dello SPID

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia per l’Italia Digitale sono state rilasciate:

nei primi cinque mesi 2020 circa 76 mila identità;

nei successivi sette mesi 2020 circa 262 mila identità;

nel mese di gennaio 2021 circa 261 mila identità;

nel mese di febbraio 2021 circa 216 mila identità.

In termini di utilizzo lo SPID è stato usato per effettuare accessi a servizi in rete: