Banca online: le caratteristiche del Conto Ing

La costante evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi vent’anni ha radicalmente mutato la vita delle persone, rendendola, in molti casi, decisamente più semplice. Basti pensare alla possibilità di accedere istantaneamente a servizi di rilevante importanza, come lo sono, a tutti gli effetti, quelli legati al mondo finanziario.

Aprire un conto corrente online, ad esempio, rientra a pieno titolo in questa casistica. Un elevato numero di consumatori opta per questo soluzione, a discapito dell’apertura di un conto corrente presso le filiali degli istituti di credito. In Italia, a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo millennio, il conto corrente ing è stato il primo accessibile via internet da qualsiasi tipologia di utente finanziario.

Caratteristiche e costi delle carte di pagamento Ing

Oggi, come allora, per aprire Conto Arancio, il conto corrente di riferimento del gruppo bancario di origine olandese, è necessario collegarsi al sito ufficiale di Ing ed inserire i dati anagrafici richiesti. Il costo mensile è pari €.2,00, ma si azzera automaticamente se le entrate mensili, indipendentemente dal fatto che siano generate da bonifici, emolumenti o accredito della pensione, ammontano ad almeno €1000,00.

All’atto della registrazione, l’utente ha facoltà di scegliere gli strumenti elettronici di pagamento da collegare al conto corrente. Il Bancomat è incluso nel canone del conto corrente e offre la possibilità di prelevare gratuitamente da qualunque sportello qualora venga attivata l’opzione “Zero Vincoli”; viceversa, il costo per il prelievo ammonta ad €.0,75 per ogni singola operazione di prelievo in contanti.

Il canone mensile della carta di credito, invece, è di €.2,00, ma si azzera all’accadimento di uno dei due seguenti eventi: utilizzo della carta per almeno €.500,00 mensili; attivazione di un piano “Pagoflex”. Quest’ultima opzione consente al titolare di poter rateizzare gli acquisti effettuati con la carta di credito, dilatando, temporalmente, le spese sostenute.

Le operazioni effettuabili tramite la App

Nel bouquet proposto da ING è presente anche la carta prepagata, lo strumento maggiormente utilizzato per effettuare acquisti di beni o servizi online. La carta prepagata Mastercard Ing è offerta gratuitamente e può essere ricaricata addebitando direttamente il conto corrente.

È possibile sfruttare le varie funzionalità di Conto Arancio direttamente tramite la app, dove, oltre alla visualizzazione dei movimenti del conto corrente, si possono effettuare operazioni come bonifici, ricariche e qualsivoglia tipologia di pagamento, oltre alla possibilità di poter modificare il PIN e visualizzarlo in qualsiasi momento.

Particolarmente innovative le modalità con le quali autorizzare le operazioni effettuate tramite l'applicazione: Face ID o impronta digitale, sistemi che rendono sicure le transazioni effettuate. Grazie ad Apple Pay, inoltre, è possibile effettuare pagamenti direttamente con l'IPhone.

Servizi accessori: trading online e fido bancario

Il conto ing consente ai risparmiatori di poter allocare i propri risparmi nel mondo finanziario, ovvero sia fare “trading online”, con il totale azzeramento di tutte le voci di costo presenti nella custodia di un dossier titoli: spese di gestione, invio delle comunicazioni ed accrediti di cedole e dividendi sono completamente gratuite.

Il trading online di ing si compone di alcuni strumenti, come ad esempio le notizie provenienti dai mercati e i dati in real time, che consentono al cliente di poter effettuare le proprie scelte consapevolmente, avvalendosi anche delle analisi dei consulenti di Ing e di un book a 5 livelli in modalità push. L’offerta si completa di un servizio di alert via SMS o e-mail, grazie ai quali è possibile impostare ordini automatici sui titoli posseduti in portafoglio.

Conto Arancio prevede anche la possibilità di poter richiedere un fido bancario direttamente online oppure rivolgendosi ad uno specialista del Servizio Clienti, che inoltreranno la richiesta ricevuta ai competenti organi creditizi per la valutazione sulla fattibilità della pratica.