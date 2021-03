Cosa fare e vedere a Jesolo

Scopriamo tutte le informazioni su come arrivare a Jesolo, dove si trova e cosa fare in città e nei dintorni per andare alla scoperta dei luoghi più suggestivi di questo territorio.

Jesolo è un comune che si trova sul litorale adriatico lungo la costa veneziana. È circondato da due fiumi, il Sile e il Piave e l'estensione del lido è di ben 15 km da ovest e est, partendo dalla foce del Piave Vecchio fino a Cortellazzo. La spiaggia fa parte della Bandiera Blu da ben 16 anni per l'acqua cristallina esattamente come Cavallino. È nota anche come Faro di Jesolo e prende il nome da un faro isolato che si trova lungo il versante opposto.

È possibile raggiungere Jesolo in diversi modi, sia in auto che in treno. Se si arriva in treno bisogna scendere a San Donà di Piave o a Mestre e poi prendere un pullman. Uno dei servizi offerti da tutti gli aeroporti della regione Veneto è il Bus Express, che permette di raggiungere direttamente la città. L'area di Jesolo confina con Cavallino-Treporti e può essere raggiunta anche in bicicletta dal Garden Paradiso, una suggestiva pista ciclabile che vanta un'eccellente illuminazione anche di sera.

Dove soggiornare a Jesolo

Le proposte per soggiornare con la propria famiglia o amici a Jesolo sono davvero molte. Per chi ama la libertà e il contatto con la natura, il soggiorno in un campeggio a Jesolo è senza ombra di dubbio una scelta più che ideale. Tra i migliori non si può non citare il Garden Paradiso. Dotato di tutti i comfort, mette anche a disposizione dei suoi ospiti una spiaggia privata e un servizio di animazione d’eccellenza. Grazie al quale, in ogni momento della giornata si potrà trovare un intrattenimento per fare nuove amicizie e divertirsi in compagnia.

Cosa vedere a Jesolo

Jesolo è una località piena di vita e movimento durante ogni periodo dell'anno e tra i posti da visitare assolutamente si trovano le piazze: quella principale dista circa 5 minuti dalla spiaggia ed è costantemente presa di mira da tutti coloro che vogliono concedersi una passeggiata all'insegna dell'allegria e del relax. Qui si trovano tantissimi bar dove è possibile fermarsi per sorseggiare un drink con gli amici o la famiglia, fare colazione al mattino o prendere un aperitivo dopo pranzo.

Nelle ore pomeridiane giunge il momento di fare una bella passeggiata per le vie pedonali e andare alla scoperta dei profumi floreali grazie alla presenza delle affascinanti piante del parco di Piazza Casa Bianca. Da qui è possibile raggiungere via Bafile, piena di negozi dove concedersi qualche ora di shopping sfrenato. Nella stagione estiva le attività commerciali restano aperte fino alla sera tardi dando modo alla clientela di osservare le numerose vetrine di boutique. Dalle 19 in poi giunge il momento di organizzare un aperitivo: basterà raggiungere Piazza Brescia dove in questo orario è possibile ammirare numerosi mercati antiquari che stuzzicheranno l'interesse di grandi e piccini.

Quando è orario di cena dove mangiare a Jesolo? Questa località è ricca di locali e ristoranti dove gustare i prodotti tipici locali e concedersi i piatti preferiti a prezzi vantaggiosi. Qui è inoltre possibile andare alla scoperta delle specialità della zona tra cui ortaggi e pesce. Passeggiando per le strade della città sarà possibile visionare tantissimi menù esposti per le vie, basterà scegliere quello che più si adatta ai propri gusti!

E per chi vuole prolungare il momento di svago e divertimento è possibile scegliere tra numerosi locali notturni e discoteche oppure optare per un drink o una buona birra da bere con gli amici in uno dei tanti pub della zona.

Anche le coppie potranno trascorrere una serata romantica e speciale grazie alla suggestiva ruota panoramica dotata di cabine climatizzate per ammirare tutto il panorama del litorale dall'alto. La ruota prevede tre giri e resta attiva fino alla sera tardi.

Nel caso in cui il tempo non è dei migliori, ci sono comunque tantissime alternative tra cui scegliere come ad esempio il Sea Life Acquarium e il Tropicarium Park, dove è possibile andare alla scoperta di tante specie di pesci esotici, vedere uno squalo da vicino o toccare una stella marina con le proprie mani.

E per non lasciarsi sfuggire proprio nulla è anche possibile fare visita al Museo Storico Militare Vidotto dove contemplare una collezione di oggetti bellici risalenti ai tempi della Prima guerra mondiale. A spiccare all'interno del giardino del museo è un gigantesco carro armato!

Cosa fare a Jesolo: la natura del litorale veneziano

La zona di Jesolo unisce la natura con svariate attività dell'uomo dando vita ad un vero e proprio paesaggio unico nel suo genere. In antichità si suddivideva tra la costa, il mare e grandi dune che si possono ancora oggi intravedere a Cortellazzo. Successivamente col passare del tempo alcune aree sono state livellate e trasformate in coltivazioni circondate da maestosi boschi e pinete.

Qui è possibile andare alla scoperta della flora e della fauna selvatica organizzando delle escursioni oppure una passeggiata in bici. Chi ama lo spirito avventuroso può anche concedersi un giro in canoa.

I percorsi da fare in bici sono numerosi ed offrono la possibilità di scegliere tra varie piste che permettono di raggiungere l'area delle vigne. Le biciclette possono essere affittate direttamente presso il Campeggio Garden Paradiso e vivere ogni giorno un'esperienza diversa ricca di emozioni.