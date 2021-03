Il Pranzo di Pasqua a casa tua come fossi al ristorante

Grazie ad una inesauribile passione che dura da oltre 20 anni, Daniele e Barbara titolari del Ristorante del Bramafam a Revello, hanno dato vita ad un luogo di gusto e benessere che rimane del cuore di chi l’ha conosciuto.

In tempi normali la location è ricercata oltre che per la cucina tradizionale piemontese rivisitata dallo chef Simone Forgia coadiuvato da Antonella, anche per gli ampi spazi in occasione di cerimonie, ricevimenti, meeting aziendali e banchetti.

Oggi che l’emergenza Covid ha bloccato la ristorazione, Daniele, non senza fatica, ci tiene ad essere comunque sempre presente per garantire la consegna o l’asporto dei suoi piatti, mantenendo inalterate qualità, professionalità e discrezione che contraddistinguono la sua attività.

Per Pasqua il suo Menù racchiude il tradizionale sapore della gioia e della speranza, con l’augurio che sia davvero l’inizio della Rinascita.

Pranzo di Pasqua - € 28

Salmone marinato agli agrumi

Insalata di faraona con giardinetto di verdura

Sformato di asparagi con fonduta valdostana

Cannelloni gratinati con ricotta e spinaci

Agnello al forno con agretti

Cheesecake alla fragola

Per chi lo desidera, è anche a disposizione la cantina con una vasta scelta di vini, tra oltre 300 etichette italiane ed estere.

Pranzo di Pasquetta tradizionale grigliata di carne - € 15

Piatti da asporto e consegne a domicilio.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 aprile

Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo, 83 - REVELLO CN - Tel 0175.257337 - 335.8440122

info@ristorantedelbramafam.com – www.ristorantedelbramafam.com