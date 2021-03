"Oceani e criosfera in un clima che cambia", Banca CRS S.p.A. continua a sensibilizzare sulla finanza sostenibile

Banca CRS S.p.A., in collaborazione con Fabio Cappa, Senior Institutional Client Manager di Raiffeisen Capital Management, organizza il 26 marzo alle 18 la diretta streaming “oceani e criosfera in un clima che cambia”.

Lo scorso anno, poco prima che il Covid 19 entrasse nelle nostre vite e cambiasse le nostre interazioni, Banca CRS aveva portato questo evento in giro in tre teatri - a Savigliano, Cuneo e Torino - registrando il tutto esaurito e dimostrando che la tematica della sostenibilità sta diventando un argomento da collocare nelle agende di tutti, perché è un problema da affrontare e iniziare a risolvere a partire da oggi, considerato che il nostro Pianeta ci sta lanciando chiari segnali che indicano che il tempo sta per scadere.

Proprio perché non possiamo permetterci di temporeggiare si è deciso di invitare Fabio Cappa in diretta streaming per raccontare e diffondere consapevolezza su quelle che lui definisce “esperienze inSostenibili”, ovvero su tutte le meraviglie del mondo che stiamo perdendo a causa delle nostre scelte scellerate, spesso inconsapevoli, e da lui documentate in prima persona.

Alle immagini che Fabio Cappa ha girato in tutto il mondo documentando in prima persona gli effetti dei cambiamenti climatici, si aggiungono le nuove ed emozionanti riprese che raccontano la sua ultima missione in Antartide.

Non sarà però solo un incontro di tipo documentaristico, perché ai quesiti che la Terra ci pone occorre rispondere in modo concreto, proponendo soluzioni percorribili e la principale individuata da Banca CRS è la finanza sostenibile e lo è per molteplici ragioni: premia le aziende virtuose e di conseguenza penalizza quelle che non hanno cura dell’ambiente; consente l’accesso a tutti, dal piccolo risparmiatore al grande investitore; offre un doppio rendimento (e verrà spiegato durante la diretta) ed infine ci consente di attuare interventi che ci rendono parte di un cambiamento virtuoso e duraturo per noi e per le generazioni future.

Le parole di Fabio Cappa, unite ad immagini e video da lui stesso realizzati in vari punti del pianeta, condurranno il pubblico sul filo di uno storytelling coinvolgente ed emozionante, come solo lo spettacolo della natura sa donare.

La diretta streaming sarà visibile il 26 marzo alle 18 su www.bancacrs.it e sarà trasmessa anche su www.targatocn.it

Per ulteriori informazioni inviare una mail a marketing@bancacrs.it