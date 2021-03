Motocross - Terza posizione nella Veteran MX1, a Trofarello, per Luca Marra

La prima prova del campionato regionale di motocross si è corsa domenica scorsa sul tracciato di Trofarello, dove era presente anche il buschese Luca Marra, appena trasferitosi a Genola, impegnato nella categoria Expert Veteran MX1 FMI, in sella ad una Yamaha di 450 cc.

Nelle prove cronometrate della mattina Marra si mette subito in evidenza stampando il secondo tempo, alle spalle di Luca Arimatea, pilota di Vercelli, lasciandosi alle spalle il mantese Simone Roasio.

Il conduttore del Camb Racing Team di Mondovì spunta una buona partenza al via della prima manche, ma nel corso del secondo giro incappa in una scivolata, precipitando intorno alla ventesima posizione, dalla quali riesce a risalire, con una lunga e dura rimonta fino alla quinta posizione. La prima frazione è andata ad Alessio Daziano (M.C. Fossano), seguito da Luca Arimatea (M.C. Made Of), Simone Rosaio (M.C. Fossano) e Matteo Aimeri (M.C. Team Vamak).

In gara due Marra riesce a partire meglio ed ingaggia una spettacolare bagarre per la prima posizione con Luca Arimatea, che riesce ad avere la meglio al traguardo sul conduttore di Genola, che precede Roasio, Daziano e Federico Casalegno (M.C. Orbassano Racing).

La classifica finale di giornata vede pertanto salire sul podio più alto Luca Arimatea, con Simone Roasio in seconda posizione e Luca Marra in terza.