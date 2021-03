"Quattro anni di giunta Borgna, quali risultati per il quartiere Cuneo Centro?"

Che fine hanno fatto le promesse elettorali di ridare ai cittadini spazi prestigiosi come i bagni municipali o piazza Martiri? Perché sull’ex teatro GIL di corso IV Novembre non si è neanche tentato di intavolare un serio discorso con la Regione al fine di provare una acquisizione o una cessione in comodato d’uso, in modo da recuperare tale spazio? Per quale ragione, pur con le ripetute segnalazioni e interpellanze in consiglio comunale, non si è riusciti in questi quattro anni a ribaltare il degrado crescente in alcune aree di un quartiere che meriterebbe ben altro, anche in ottica di incremento del turismo in città?