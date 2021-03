A Ceva cambio di pediatri di libera scelta: Chiara Suffia al posto di Ilaria Gueli

Dal 5 aprile la dottoressa Ilaria Gueli cesserà l’attività di pediatra di libera scelta con incarico provvisorio per l’ambito territoriale di Ceva (comuni di Alto – Bagnasco – Battifollo – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Castellino Tanaro – Castelnuovo Di Ceva – Ceva – Garessio – Gottasecca – Igliano – Lesegno – Lisio – Marsaglia – Mombarcaro – Mombasiglio – Monesiglio – Montezemolo – Murazzano – Nucetto – Ormea – Paroldo – Perlo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Sale Delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto – Scagnello – Torresina – Viola)

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza è stata assegnata la titolarità dell’incarico di Pediatra di Libera scelta alla dr.ssa Chiara Suffia che svolgerà la propria attività a Ceva in via XX Settembre 1 (tel 379/2468827) con i seguenti orari lun 14-17, mar 10-13, mer 14-18, gio 10-13 ven 13-18.

Si precisa che, con la suddetta decorrenza, tutti gli assistiti in carico alla Dr.ssa Gueli saranno trasferiti automaticamente in carico alla Dr.ssa Suffia, fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.