Pian Munè di Paesana dà il benvenuto alla primavera con un menù speciale

Panorami invernali e un sole che ha già il sapore di primavera. Così si presenta la località turistica di Pian Munè di Paesana, che nell’ultima settimana si è ancora vestita di bianco, con 30 cm di coltre nevosa fresca.

Per il week end in arrivo e con l’inizio della primavera il rifugio Pian Munè ha pensato ad un menù fresco e gustoso dedicato alla nuova stagione. In asporto al rifugio per chi può raggiungerci oppure con consegna a domicilio.

I clienti possono scegliere un menù completo oppure singoli piatti.

Menù degustazione con Flan di zucchine con salsa alle primule, Sfoglia di patate con baccalà al vapore, pesto di ortiche e burro alla viola, Tagliatelle con verdurine primizie e fonduta allo zafferano,

Trota in carpione con riso basmati e patate e Bavarese al cioccolato bianco con coulisse di fragole oppure il tradizionale Bunet. Il tutto a 20 euro.

La consegna avviene gratuitamente nei comuni di Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco, Pinerolo (una maggiorazione di 3 euro verrà richiesta per acquisti inferiori a 25 euro). Per ordini superiori ai 5 menù la consegna è prevista anche in Comuni più lontani di quelli appena citati.

Per ricevere il pranzo è necessario ordinare entro le 11.

Per ricevere la cena l’ordinazione deve essere effettuata entro le 17.

Info al numero 328.6925406, anche tramite messaggio whatsapp.

Inoltre, sulle pagine social e sul sito web è già possibile scoprire e prenotare il Menù di Pasqua e Pasquetta.