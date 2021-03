Alunni del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo agli incontri per prevenire il gioco d'azzardo

Si è concluso il 19 marzo 2021 il ciclo di incontri relativo al progetto “Punta su di te 2.0”, che ha coinvolto le classi quarte delle tre sedi dell’IIS “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nell'ambito del programma “Promozione e Prevenzione della Salute”, in collaborazione con i Servizi per le Dipendenze delle ASL CN1 e CN2, il Consorzio CIS (Compagnia Iniziative Sociali), la Cooperativa Sociale Ro&Ro e le Scuole Superiori del territorio, mirava alla sensibilizzazione e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP).

Il progetto, che ha preso vita nel luglio del 2016, ha come finalità il contrasto del gioco d’azzardo e si propone di diminuire il numero di persone esposte al rischio di sviluppare comportamenti problematici e patologici, con un’attenzione particolare per i giovani e gli anziani.

Gli incontri, svolti a distanza, hanno avuto una modalità interattiva, coinvolgendo i ragazzi nella risoluzione di quiz relativi a piccoli video dedicati a particolari aspetti del problema della dipendenza dal gioco d’azzardo. In questo modo, gli esperti che hanno accompagnato le classi in questi appuntamenti, miravano a accrescere e diffondere la cultura della prevenzione e della promozione della salute, attraverso un mix di strategie, alcune prese dalle precedenti edizioni del progetto, altre totalmente nuove, da applicare in un quadro sperimentale, ad esempio con l’uso degli smartphone.

Gli allievi hanno potuto misurarsi con le informazioni apprese, mettendo in gioco le loro conoscenze pregresse, andando a contrastare i pregiudizi basati sul senso comune, arrivando infine a conoscere con maggiore precisione i meccanismi che conducono ad abusare del gioco, fino a trasformare tale comportamento in patologia. Sono stati incontri utili e interessanti poiché, ricordiamo, l’informazione è la prima e fondamentale tappa per la prevenzione di tali disturbi.