Bra: dal “Mucci” un augurio di Pasqua speciale

Un uovo “scultura” di cioccolato fondente e cioccolato bianco, temperato a mano per riscoprire la passione manuale e l’artigianalità. E’ l’opera realizzata dagli studenti delle classi seconde dell’indirizzo Alberghiero e Ristorazione del “Velso Mucci” di Bra, che l’Istituto – rappresentato dai docenti Francesco Giordano e Renata De Matteis – ha donato al Comune di Bra. Dal sindaco Gianni Fogliato e dal suo vice Biagio Conterno, in rappresentanza della Giunta, i complimenti agli allievi per l’impegno e il ringraziamento per “il dono di grande qualità, caratteristica che distingue l’Istituto stesso, eccellenza nel panorama formativo provinciale”.