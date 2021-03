“Into the books”: incontri (on line) con gli autori per i giovani lettori braidesi

Ripartono anche quest’anno, seppur a distanza, gli incontri con gli autori dedicati alla letteratura Young Adult “Into the Books”, promossi dalla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra.

La nuova edizione del progetto si concentrerà su romanzi che parlano di trasgressione in senso positivo, di crescita: attraversare e andare oltre i confini, i limiti, i luoghi comuni. Fil rouge delle varie iniziative è il tema “Attraverso e oltre”.

Il primo appuntamento in programma è previsto per mercoledì 31 marzo 2021 con Simone Saccucci, autore de “La seconda avventura”, Edt Giralangolo, e sarà dedicato agli studenti di alcune classi dei licei di Bra. I prossimi incontri, sempre diretti agli studenti delle scuole medie e superiori cittadine, saranno il 23 aprile con la scrittrice Simona Vinci, il 18 maggio con l’autrice de “Il treno dei bambini” Viola Ardone e il 19 maggio con l’ingegnere aeronautico, scrittore, giornalista e fotografo Christian Hill.

Inoltre, prosegue il gruppo di lettura dedicato ai giovani lettori dai 14 ai 19 anni, desiderosi di condividere la propria passione per la lettura e ‘incontrare’ altri ragazzi con cui scambiare idee. Il gruppo si riunisce periodicamente – in questo periodo ovviamente solo in modalità telematica – per confrontarsi sul libro letto nell’appuntamento precedente. La partecipazione è libera ed è possibile inserirsi in qualsiasi momento dell’anno. A curare il Gruppo di lettura è Elena Sardi. I prossimi incontri saranno il 1 aprile e il 20 maggio.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca civica di Bra al numero 0172-413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it.