Associazione Cronometristi di Cuneo: Camillo Roggiery confermato alla presidenza

Al termine del quadriennio olimpico, le federazioni sportive italiane devono eleggere il nuovo direttivo. Quest’anno tra zona gialla, arancio e rossa, per l’Associazione Cronometristi di Cuneo effettuare le votazioni è stata un’impresa non da poco e il tempo dei lavori si è alquanto dilatato. Dopo le prime riunioni in tempi “arancioni-rosse” effettuate in videoconferenza, con la presentazione delle candidature, è seguita la fase delle votazioni, per effettuare le quali si è dovuto aspettare l’arrivo della “zona gialla” per permettere ai cronometristi di fuori città di recarsi in sede a votare.

Notevole l’impegno dei componenti della commissione elettorale, che in un giorno feriale (week end all’epoca bloccati) si sono trovati “in vetrina” nell’androne della sede, con i cronometristi che, in fila fuori dall’edificio, entravano uno alla volta ad esprimere le proprie preferenze. Notevole anche l’affluenza alle urne, contando i disagi e il gran numero di associati che vivono fuori città: 60 votanti su 87 tesserati.

Non molto è cambiato, con Camillo Roggiery riconfermato col 92% dei voti (2 schede bianche e 3 nulle), mentre nel consiglio direttivo c’è stata una successione generazionale. A Franco Piovano, dimissionario, è succeduto il figlio Enrico, che affiancherà i riconfermati Massimo Rattalino, Riccardo e Claudio Balbo. Anche tra i revisori dei conti è cambiato un membro: il neoeletto Matteo Bonfitto farà squadra con Marco Bramardi e Massimiliano Veglia, che proseguiranno con il loro incarico.

Al termine delle votazioni il commento del Presidente: “Voglio ringraziare per la alta partecipazione alle votazioni che è andata oltre ogni mia più rosea previsione. Questo vuol dire che l'attaccamento alla nostra Associazione è molto forte e mi fa molto piacere. Auguri a tutti gli eletti con un grosso ringraziamento a Edoardo Cometto e Franco Piovano che mi hanno aiutato negli anni scorsi a portare avanti l'Associazione.”