La OCR Fossano alla gara Inferno Snow: una corsa immersa in 8km di neve trentina

Dopo un lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, nel weekend del 13 marzo, l’OCR Fossano ha potuto riassaporare l’adrenalina della competizione. Il trio composto da Elio Di Ciuccio, Matias Pucci e Federico Turi, categoria 35-39, ben si è comportato all’Inferno Snow dell’Alpe Cimbra in Trentino: una corsa di 8km con 22 ostacoli, immersi nella neve, da coprire nel minor tempo possibile.



La gara, rigorosamente senza pubblico e riservata ai solo atleti della categoria Elite, circa 300 da tutta Italia, ha visto la partecipazione anche del campione italiano Spartan Race e molti atleti di prima fascia del Campionato Italiano OCR.



“Era importante per noi, più che la classifica finale, capire a che punto siamo della nostra preparazione visto il cambio di allenatore che abbiamo effettuato quest’anno - il commento degli atleti -. Da Ottobre siamo entrati a far parte di INVICTUS CROSS TRAINING dove, l’allenatore Spartan Sgx Level 2 e atleta riconosciuto a livello Nazionale, Tia Franceschi ha accettato di seguirci in questo nostro progetto. Adesso speriamo che la stagione delle Spartan Race possa partire, così da poter provare a dare qualche soddisfazione ai nostri sponsor, che non smetteremo mai di ringraziare, e al nostro nuovo coach che ha molta fiducia in noi”



Sabato 20 marzo, l’OCR Fossano ha partecipato anche alla Rea Palus Race ottenendo un ottimo risultato. Il lockdown ha messo a dura prova gli atleti fossanesi che, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad allenarsi con continuità seppur individualmente, e non in gruppo come loro abitudine.



“Siamo riusciti e stiamo riuscendo a crescere perché, prima ancora di essere tre compagni, siamo tre amici. Quello che ti carica per continuare a migliorarsi, è vedere che i sacrifici, alimentari e fisici che attuiamo, alla fine ripagano” concludono Di Ciuccio, Pucci e Turi.