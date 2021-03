Volley A2/F: Soverato-Mondovì 1-3, il Puma ritrova una super Taborelli: "Brave a superare le difficoltà...vittoria fondamentale!"

Prova di forza della Lpm Bam Mondovì, che ieri sera ha superato l'insidioso scoglio del Volley Soverato. Le Pumine si sono imposte per 1-3 al termine di una gara rimessa sui binari giusti dal Puma dopo una partenza complicata. Un successo pesantissimo perchè ha consentito alla Lpm di consolidare il primato in classifica e di portarsi a +4 dall'Acqua & Sapone Roma, anche se le laziali devono recuperare due gare in più della formazione monregalese.

La prima risposta delle inseguitrici è attesa per sabato con le gare Roma-Cutrofiano e Pinerolo-Macerata. Rinviato, invece, il match delle Pumine contro il Vallefoglia, inizialmente previsto per domenica 28 marzo. Tornando al match contro le calabresi di coach Napolitano, abbiamo raggiunto al telefono Veronica Taborelli, che ha festeggiato il suo recentissimo compleanno con una super prestazione, condita da 18 punti all'attivo. Ecco il suo primo commento dopo la vittoria di ieri:

"Giocare nel palazzetto di Soverato non è mai facile" - ha spiegato l'opposto del Puma - "Dopo un primo set con il freno a mano tirato siamo riuscite a cambiare marcia e ad imporci con tre set molto buoni."

Quanto può essere importante una vittoria come quella ottenuta in trasferta contro il Volley Soverato? "Questo successo è fondamentale" - continua la Taborelli - "Una prestazione che conferma la capacità di saper superare le difficoltà, per poi imporre il nostro gioco."

C'era tanta voglia di far vedere che Veronica Taborelli e la Lpm avevano ed hanno ancora tanta fame di vittorie ed in campo lo si è visto: "Sono molto felice della mia prestazione." - conclude l'esperta opposto milanese - "E' stata sicuramente una vittoria di squadra, soprattutto perchè tutte le compagne, quando sono state chiamate in causa, hanno risposto bene. Ringrazio tutto lo staff, il cui apporto è fondamentale in queste situazioni."