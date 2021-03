Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘Conversazione in Sicilia’ di Elio Vittorini con il poeta Bernardo Negro

Certi grandi libri non bisognerebbe lasciarli sugli scaffali della libreria. È il caso di ‘Conversazione in Sicilia’ di Elio Vittorini, un’opera del passato rispolverata per il Caffè Letterario di Bra dal poeta Bernardo Negro.

Inizialmente fu pubblicato a puntate sulla rivista ‘Letteratura’ tra il 1938 e il 1939, uscendo per la prima volta in volume con un titolo diverso, ‘Nome e lagrime’, nell’evidente tentativo di aggirare la censura fascista e presso un piccolo editore. In seguito venne pubblicato come ‘Conversazione in Sicilia’ per la Bompiani nel 1941.

Spiega Bernardo Negro nella sua recensione: “Il libro racconta il viaggio che, alla vigilia di Natale, Silvestro compie nella sua Sicilia per incontrarvi la madre, ma che ben presto si rivela la direzione comune a tutte le ricerche itineranti nella Storia. La madre, Concezione, vive in una Sicilia di arcaici stupori, di incontri mobili, di orizzonti che appartengono ai diritti e ai doveri dell’uomo. Durante il viaggio si imbatte in due personaggi paralleli, Coi Baffi e Senza Baffi, in una sposa bambina, nel Gran Lombardo, nobile di terre favolose che sanno di Sicilia, ma anche di mondi senza confini. La madre lo accoglie col poco che basta a vivere e lui l’accompagna nel giro quotidiano che fa per vivere, facendo iniezioni a chi l’attende in un grande scenario di vita umana: la vedova, la ragazza giovane, gente che si presenta o rimane nell’ombra. Lei vive da sola ed il marito è lontano si direbbe per scelta comune o per sortilegio del Destino”.

Aggiungendo: “Tutto è sullo sfondo del ‘mondo offeso’ e dei ‘nuovi doveri’ che la Storia sembra attendere e che il Gran Lombardo annuncia come ineluttabile. Pochi giorni e Silvestro ripartirà verso il Nord lasciando la madre che forse attende il ritorno del suo uomo”.

‘Conversazione in Sicilia’ è un’opera che mostra la grandezza dei romanzi del ‘900, un’opera che scorre, trascina il lettore fino all’ultima pagina, all’ultima parola, all’ultimo ricordo, a quell’addio che sembra doveroso ma che, in qualche modo, lascia un sapore amaro nell’anima.

Conclude il poeta braidese: “Scritto in uno stile sobrio e nitido quanto imprevedibile in un lessico di elaborazioni suggestive, è un romanzo che non ha altri riscontri in Letteratura. Pregevole l’edizione del 1953 illustrata dal fotografo Luigi Crocenzi, altro esperimento per un’opera sconfinata nei propositi e nei risultati. Leggerlo fa bene al cuore in questi tempi difficili di ricerca e speranza”.

Curiosità. Elio Vittorini fu un grande scrittore neorealista italiano. Nacque a Siracusa nel 1908. Dopo aver abbandonato gli studi, si trasferì a Firenze dove entrò in contatto con gli autori della rivista letteraria ‘Solaria’. Su questa rivista pubblicò il suo primo romanzo ‘Il garofano rosso’.

Egli fu molto attivo sul piano civile. Venne incarcerato nel 1943 per i suoi contatti con il Partito Comunista e partecipò attivamente alla Resistenza. Dedicò poi il resto della vita all’attività editoriale, collaborando anche con Italo Calvino nella rivista ‘Il menabò’.

Gli intellettuali, in quel difficile periodo che fu quello della Seconda Guerra Mondiale, cercarono di diventare portavoce di un impegno etico e sociale, anche nella realtà del dopoguerra, per dare titolo agli oppressi e contrastare le ingiustizie.