Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, quattro novità tra i "Tre Coni": tre sono in Piemonte

Si tratta di Nicolò Arietti di Gelati d’Antan a Torino, La Tosca di Riccardo Serra e Nivà di Diana De Benedetti e Dalia Rivolta. Il primo, gelatiere emergente per la guida Gelaterie 2018, il secondo gelatiere nel dna (è figlio di gelatieri e fratello di Marco Serra, Gelateria Marco Serra, Tre Coni) e per vocazione, e le ultime due imprenditrici e artigiane che hanno fatto della passione per il gelato un vero e proprio marchio di famiglia.

Oggi, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, Gambero Rosso ha presentato la nuova edizione (la quinta per l’esattezza) della guida Gelaterie. “Riteniamo da sempre con convinzione che la guida sia lo strumento più utile sul mercato per individuare le eccellenze nel settore della gelateria italiana, uno strumento prezioso per i professionisti, ma anche per i semplici clienti che vogliono saper scegliere”, dichiara Pierluigi Bocchini, presidente di Clabo Spa.