Volley femminile A1 - Sipario sulla stagione della Bosca S.Bernardo Cuneo, Bici: "Abbiamo lavorato tantissimo, forse avremmo meritato qualcosa di più"

La Bosca S.Bernardo Cuneo si arrende a Perugia negli ottavi di finale playoff. Dopo la sconfitta del PalaBarton Signorile e compagne non riescono a ribaltare i giochi e cadono per 3-0 al Pala UBI Banca salutando la stagione 20\21.

Le dichiarazioni post partita

ERBLIRA BICI:" Siamo dispiaciute per aver concluso la stagione in questo modo: ci abbiamo provato, ma è chiaro che oggi è mancato qualcosa. La maggiore esperienza e l’organico più profondo della Bartoccini Fortinfissi Perugia hanno fatto la differenza; onore a loro. È stata comunque una stagione fantastica: abbiamo lavorato tutti tantissimo e avremmo forse meritato di più".

LE PAROLE DI SERENA ORTOLANI (BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA): «Siamo partite molto bene nel primo set e sicuramente l’infortunio di Signorile ci ha dato una mano. Siamo molto contente perché siamo scese in campo con tanta voglia di vincere e per lo spazio nel terzo set avuto da chi gioca di meno. Novara è una grande squadra; dobbiamo studiarle bene, scendere in campo agguerrite e pretendere da noi ancora di più di quello che stiamo facendo».

