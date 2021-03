A Cuneo contagi in costante crescita: le persone positive sono 613

Continuano ad aumentare i numeri del contagio in città. A Cuneo sono 613 le persone positive, 312 quelle in isolamento (dati aggiornati a oggi), dall’inizio della pandemia registriamo 162 persone purtroppo decedute e 3825 guarite.

Operativo da mercoledì il punto vaccinazioni del Movicentro, che nei prossimi giorni sarà ulteriormente implementato di linee di somministrazione, l’Asl Cn1 invita la cittadinanza a non recarsi al Centro se non prenotati, non esiste infatti la possibilità di poter fruire del vaccino se non a seguito di una specifica convocazione da parte dell’ente. A metà della prossima settimana dovrebbe concludersi la vaccinazione nelle Case di Riposo del territorio e partire quella delle persone con disabilità ospiti nelle strutture, nel frattempo continuano anche le somministrazioni per gli Over 80 e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le prime convocazioni per gli Over 70.

Si ricorda inoltre che, come previsto dall’Ordinanza Regionale e dal Decreto Legge nazionale, sono annullati il mercatino dell’antiquariato e collezionismo Trovarobe di sabato 27 marzo e il mercato straordinario di domenica 28 marzo.

Informazioni utili

Per fornire sostegno e supporto a chi, a causa della pandemia, sta vivendo momenti di particolare difficoltà non solo economica, è attivo il numero telefonico 0171-444700 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12).

È sempre attiva la raccolta di aiuti per le famiglie cuneesi che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per coloro che hanno effettuato donazioni nell’anno 2020, e che intendono usufruire della detrazione fiscale del 30% prevista per legge è sufficiente presentare copia della ricevuta di versamento, riportante Codice Fiscale del donante e causale del versamento, ai centri di assistenza fiscale di cui il contribuente si avvale in sede di dichiarazione dei redditi 2021. In caso di smarrimento della ricevuta è possibile richiedere specifica dichiarazione all’Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0171/444383).