Associazioni in campo: per conto dei cittadini auspicano il polo vaccinale al PalaCrSaluzzo

In rappresentanza degli utenti alcune associazioni di volontariato attive nell’ambito della Sanità territoriale, si fanno portavoce dei loro aderenti (migliaia di persone) con un comunicato stampa congiunto, inviato alla nostra testata, riguardo alla location del PalaCrS del Foro Boario, proposta dall’Amministrazione comunale per accelerare la campagna di vaccinazioni contro il virus, decongestionando l’ospedale cittadino.

"Sembra ormai imminente l’arrivo di importanti quantità di dosi di vaccino contro il covid 19, di cui beneficerà la Regione Piemonte e il nostro territorio. Come Croce Verde Saluzzo, Avis, Lilt, Adas Saluzzo Fidas, Tribunale del malato, i delegati saluzzesi de Il fiore della Vita, con Officina delle idee, tutte realtà del volontariato attive nell’ambito della sanità pubblica locale, sosteniamo con entusiasmo l’iniziativa dell’amministrazione comunale cittadina di un polo vaccinale presso la struttura denominata Pala CRSaluzzo.

Gli spazi dell’ex foro boario - già utilizzati per l’effettuazione di tamponi - sono senza dubbio idonei a gestire flussi di utenti che immaginiamo saranno considerevoli, anche grazie alla preziosa collaborazione di personale medico ed infermieristico, oltre che dei volontari, andando ben oltre gli attuali numeri che vengono effettuati presso l’Ospedale cittadino, garantendo altresì passaggi “puliti” in tutta sicurezza.

Auspichiamo quindi che quest’area venga presto attivata e gestita dall’Asl Cuneo 1 nel migliore dei modi, proprio perché i nostri concittadini - di Saluzzo, come delle Valli - hanno diritto di accedere il prima possibile a questa campagna vaccinale, che aspettano da tempo per tornare presto alla normalità.

Siamo disponibili a dare il nostro contributo per il successo dell’iniziativa.

Crediamo altresì che, per ottimizzare la gestione delle dosi vaccinali, sarebbe opportuno istituire le cosiddette “liste di recupero” come già avviene in altre Regioni, non solo per evitare sprechi, ma anche per rendere trasparenti i passaggi di accesso al vaccino.

I firmatari

Michele Isoardi (Croce Verde), Mario Palmero ( Avis), Gianfranfranco Fortina (Lilt Saluzzo), Livio Beltramo Adas-Fidas); Barbara Orusa ( Tribunale del Malato), Stefano Quaglia ( Il fiore della vita), Giovanni Damiano ( Officina Idee).