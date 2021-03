Bene Vagienna senz’acqua dalle 10 di questa mattina

Dalle ore 10 di questa mattina a Bene Vagienna è stata interrotta la distribuzione di acqua potabile. A comunicarlo il Comune che ha inviato un messaggio a tutti i cittadini:”Mondo Acqua, in seguito ad un guasto in via Trinità, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 10”.



Rimangono ancora sconosciute le tempiste tali per cui il servizio riprenderà a funzionare. Al guasto sta lavorando “Mondo Acqua”, il gestore del servizio idrico.