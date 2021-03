Cuneo: mercoledì prossimo apre il polo vaccinale della caserma Vian

Verrà inaugurato mercoledì 31 marzo il terzo polo vaccinale della cintura del cuneese; dopo quelli, già avviati negli scorsi giorni, all'ex-Bertello di Borgo San Dalmazzo e al Movicentro di Cuneo, aprirà infatti i battenti anche quello della caserma Vian del capoluogo.

L'inaugurazione ufficiale avverrà però con ogni probabilità nei primi giorni di aprile, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Il sindaco Federico Borgna e la maggioranza degli amministratori della città avevano individuato nei tre poli la strada per arrivare a vaccinare 1.000-1.500 persone ogni giorno. Ma la condizione inevitabile è, ovviamente, l'arrivo dei vaccini: non più tardi della scorsa domenica Borgna - nel corso dell'inaugurazione del polo vaccinale al Movicentro - aveva sottolineato come l'intera città si trovi adesso "alla linea di partenza", in attesa della possibilità concreta di procedere con la campagna vaccinale.