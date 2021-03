Fossano è pronta a vaccinare 900 volontari della Protezione Civile

Si svolgeranno nella giornate di domani e dopodomani, sabato 26 e domenica 27, presso il Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Cuneo, a Fossano, le vaccinazioni dei volontari cuneesi della Granda che, in circa 900, riceveranno la prima dose.

Ci saranno anche il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla protezione Civile Marco Gabusi.

Un momento importante per i volontari, che in questi mesi non si sono mai riaparmiati, gestendo gli ingressi nelle aree mercatali, occupandosi della consegna della spesa a domicilio ai tanti che ne hanno fatto richiesta, della consegna delle dosi vaccinali nei vari ospedali della provincia e, da quando è partita la campagna vaccinale, nell'accoglienza delle persone, con la misurazione della temperatura, la compilazione dei moduli e tanto altro.

La Protezione Civile è costituita da un vero e proprio esercito di volontari che, in questo lungo anno di pandemia, sono stati preziosissimi.



L’annuncio era stato dato nei giorni scorsi dal primo cittadino Dario Tallone che, dopo un sopralluogo con il responsabile provinciale della Protezione Civile dottor Roberto Gagna e con i vertici dell'Asl Salvatore Brugaletta, Giuseppe Guerra e Mauro Negro, trasmetteva questa importante iniziativa per i membri della Protezione Civile.



L’allestimento della struttura rimarrà a disposizione delle autorità sanitarie nel caso in cui servisse un'area per la vaccinazione dei cittadini fossanesi.