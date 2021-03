Il Comune e la Cri organizzano il trasporto gratuito alle vaccinazioni per i buschesi che ne hanno bisogno

Il Comune e la Croce Rossa di Busca organizzano un nuovo servizio per la campagna vaccinale in corso: si tratta dell’accompagnamento ai punti vaccinali dei buschesi non autosufficienti che non possono contare su un famigliare. Il trasporto e l’accompagnamento sono effettuati dagli operatori abilitati della Croce Rossa, mentre le spese sono a carico del Comune. Da lunedì prossimo, 29 marzo, è possibile chiamare la Cri al numero 0171.945658 dalle ore 8 alle ore 17 (dal lunedì al venerdì) per prenotare il trasporto.

“Ancora una volta - dice il sindaco Marco Gallo - la collaborazione fra Comune e Cri Busca permette di andare incontro efficacemente alle necessità dei cittadini, un fatto particolarmente importante durante questa emergenza sanitaria”.

“Ringraziamo molto i volontari e il personale della Cri – dice il consigliere comunale delegato alla Sanità Jacopo Giamello – , il presidente Teresio Delfino e il coordinatore Gianpiero Marino per aver risposto di nuovo alla nostra ulteriore proposta, nata da un’esigenza sentita e segnalata. Pochi giorni fa avevamo attivato l’aiuto ai buschesi non provvisti della strumentazione adatta per le prenotazioni online, al quale nel giro di pochi giorni hanno già ricorso oltre settanta persone. Si tratta di un contributo davvero importante che colma una difficoltà effettiva della macchina organizzatrice”.